Yeni keşifler için nefesler tutuldu! Bakan Dönmez: Karadeniz’de o bölgede petrol emareleri var!

YENİ KEŞİFLER İÇİN NEFESLER TUTULDU

Biz Karadeniz'e bir gemiyle çıktık. Keşifle birlikte 3 gemiye çıktık. Yoğun dönemde 53 gemiye kadar çıktık orada. Boruyu döşemeden yol yaptık denizin altında. Sahayı ürettiğimiz derinlik 2 bin 200 metre. Burada operasyon yapmak Ay'da iş yapmak kadar zor iş. Yapılanlar yüksek teknoloji istiyor. Orada 10 bin personelle çalıştığımız da oldu. Hamdolsun zamanında yaptık. Fatura gitti ama ödeme emri gitmedi. Mayıs'ın sonuna kadar süreç devam ediyor. 15 milyon 785 bin 586 aboneye okuma bildirimi yapıldı ama sıfır bedelli olarak gitti. 8.425 milyar lira bu destek. Toplam tutar 10 milyar lirayı geçer. Hazirandan sonra mutfak da devreye girecek. Bununla birlikte 40 milyar liraya yaklaşır gazın tutarı. Buradaki kazancı vatandaşlarımıza yansıtacağız. TPAO'nun yüzde 100'ü devlete ait. Bu keşiften hem devletimiz hem de milletimiz faydalanacak.