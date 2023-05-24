Yeni keşifler için nefesler tutuldu! Bakan Dönmez: Karadeniz’de o bölgede petrol emareleri var!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir televizyon kanalında soruları yanıtladı. Dönmez, "Doğu Karadeniz'de daha çok petrol emareleri var. 2023 bitmeden hem Ordu açıklarında hem Rize açıklarında keşif amaçlı sondaj yapılacak. Ordu'da beklentimiz doğal gaz, Rize'de petrol." şeklinde konuştu. "Dünyanın en büyük nükleer şantiyesi Türkiye'de" diyen Bakan Dönmez, "Akkuyu ülkelimizin enerji ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak. Bu elektriği doğal gazla yapmaya çalışsaydık yıllık 7 milyar metreküp doğal gaza ihtiyacımız olacaktı" ifadelerini kullandı.