Yeni proje tanıtıldı! THY’den örnek teşkil edecek çalışma: Sanat belgeseli de yayınlanacak

"THY İLE BERABER HAYAL KURMAK ÇOK ANLAMLI"

Refik Anadol, projede yer alan kişilere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bunlardan biri Amazon'da yaşayan çok değerli ve yaklaşık dört yıldır beraber çalıştığım bir grup insan, bir aile, bin kişilikler. Dünyanın en güzel yerlerinden birinde, yağmur ormanlarında yaşıyorlar. Sağ olsun Tuikuru, ailenin bilge insanlarından biri. Hayatında daha önce hiç yağmur ormanlarından dışarı çıkmamış ve seyahat etmeyi çok istiyormuş. Mesela onun hayalini kurduğu yere yolculuğuna destek olduk. Daha önce tabii Yamanava ailesini tanıdığım için bir kişi ordandı. Diğer kişiler için THY ile beraber araştırmaya başladık. İzlanda'dan bir kişiyi bulduk. Kenya'dan Esther Hanım daha önce hiç seyahat etmemiş ama çay tarlasında çalışan, çayı çok seven... Diğer biri İzlanda'dan kamyon, tır şoförü ve daha önce hiç seyahat etmemiş, Petra'ya gitmek istemiş. Böylelikle çok farklı insanlara ulaştık."

Projenin iki önemi olduğuna değinen Anadol, "THY ile beraber hayal kurmak çok anlamlı. Bir Türk olarak özellikle yolculuğumuzda böyle bir şansı elde edebilmek, yeniden hayal kurabilmek, bir proje yapmak çok değerliydi. Diğeri; Art Basel çok önemli bir yer, sanat dünyasının kalbinin attığı yer. Yine hayallerin sunulduğu, tartışıldığı, anlaşıldığı, dünyanın en önemli müze ve galerilerinin direktörlerinin ve küratörlerinin olduğu bir yer. Burada böyle yeni bir hayalle daha önce yapılmamış bir projeyi ortaya çıkarmak çok anlamlı. Böylelikle hem ülkemizi hem hayallerimizi temsil ettiğimiz çok kıymetli bir gün geçiriyoruz burada. Son 48 saattir aldığımız tepki, insanların söyledikleri bize çok heyecan ve gurur veriyor." ifadelerini kullandı.