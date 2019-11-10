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  • Yeni yılda emekliye 1245 TL zam! 2020 yılında ek ödemeyle emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaş tablosu

Yeni yılda emekliye 1245 TL ! 2020 yılında ek ödemeyle emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaş tablosu

Yeni yılda milyonlarca emekli ve memur emeklisi yeni maaşlarını alacak. Bunun yanında yapılan ek ödemeler de artış gösterecek. oranına göre artış gösterecek olan emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük SSK ve Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak? Kasım ve Aralık aylarının enflasyonu da oranını doğrudan etkileyecek. İşte emekli maaşları ve tahmini zam oranı sonrası oluşacak maaş tablosu

Giriş Tarihi: 10.11.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 10:47
Yeni yılda emekliye 1245 TL zam! 2020 yılında ek ödemeyle emekli maaşları ne kadar olacak?

Yeni yılda emekliye 1245 TL zam! 2020 yılında ek ödemeyle emekli maaşları ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına Ocak ayında oranına göre yapılacak. Yapılacak zam oranı büyük bir merakla bekleniyor. SSK ve Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak? İşte tahmini zam oranı sonrası oluşacak maaş tablosu

Yeni yılda emekliye 1245 TL zam! 2020 yılında ek ödemeyle emekli maaşları ne kadar olacak?

Yeni yılda emekliye 1245 TL zam! 2020 yılında ek ödemeyle emekli maaşları ne kadar olacak?

oranını göstereceği için artış henüz bilinmiyor. Ancak şu ana kadar gerçekleşen enflasyon ve tahminler ipuçlarını veriyor.

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Yeni yılda emekliye 1245 TL zam! 2020 yılında ek ödemeyle emekli maaşları ne kadar olacak?

Yeni yılda emekliye 1245 TL zam! 2020 yılında ek ödemeyle emekli maaşları ne kadar olacak?

Ocak'ta 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen oranında alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı, Temmuz-Ekim enflasyonuna göre yüzde 5.31 olacak.

Yeni yılda emekliye 1245 TL zam! 2020 yılında ek ödemeyle emekli maaşları ne kadar olacak?

Yeni yılda emekliye 1245 TL zam! 2020 yılında ek ödemeyle emekli maaşları ne kadar olacak?

Bu oran, Kasım ve Aralık enflasyonuna göre artabilecek. tahminlerine göre, yüzde 6.65 ya da 7.3 olabilecek.

Yeni yılda emekliye 1245 TL zam! 2020 yılında ek ödemeyle emekli maaşları ne kadar olacak?

Yeni yılda emekliye 1245 TL zam! 2020 yılında ek ödemeyle emekli maaşları ne kadar olacak?

NASIL DEĞİŞECEK?
Ocak'ta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödeme, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak.

Yeni yılda emekliye 1245 TL zam! 2020 yılında ek ödemeyle emekli maaşları ne kadar olacak?

Yeni yılda emekliye 1245 TL zam! 2020 yılında ek ödemeyle emekli maaşları ne kadar olacak?

Yüzde 5.31 artışa göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme dahil gelirinde 62,76 ile 312,61 lira arasında artış yaşanacak.

Yeni yılda emekliye 1245 TL zam! 2020 yılında ek ödemeyle emekli maaşları ne kadar olacak?

Yeni yılda emekliye 1245 TL zam! 2020 yılında ek ödemeyle emekli maaşları ne kadar olacak?

En düşük aylık bin 244 lira 62 kuruşa çıkacak.

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