Yeni yılda emekliye 1245 TL zam! 2020 yılında ek ödemeyle emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaş tablosu
Yeni yılda emekliye 1245 TL zam! 2020 yılında ek ödemeyle emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaş tablosu
Yeni yılda milyonlarca emekli ve memur emeklisi yeni maaşlarını alacak. Bunun yanında yapılan ek ödemeler de artış gösterecek. Enflasyon oranına göre artış gösterecek olan emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük SSK ve Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak? Kasım ve Aralık aylarının enflasyonu da zam oranını doğrudan etkileyecek. İşte emekli maaşları ve tahmini zam oranı sonrası oluşacak maaş tablosu
Giriş Tarihi: 10.11.2019
10:26
Güncelleme Tarihi: 10.11.2019
10:47
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