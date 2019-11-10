Yeni yılda emekliye 1245 TL zam! 2020 yılında ek ödemeyle emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaş tablosu

Yeni yılda emekliye 1245 TL zam! 2020 yılında ek ödemeyle emekli maaşları ne kadar olacak?

Zam oranını enflasyon göstereceği için artış henüz bilinmiyor. Ancak şu ana kadar gerçekleşen enflasyon ve tahminler ipuçlarını veriyor.