Yerli otomobil almak isteyenler dikkat! Talep toplama başlıyor, işte ödenecek rakam

Burkay, "Bu kampanya tabandan gelen taleplerle öne alındı. Fabrikaya en büyük destek bu kampanya olacak. Şu anda neredeyse yıllık üretim rakamı olan 175 bin adetlik kadar talep var. Bunun realize olması açısından ön alım kampanyası önemli bir adım olacak" dedi.



