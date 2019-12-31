Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Yerli otomobil almak isteyenler dikkat! Talep toplama başlıyor, işte ödenecek rakam

almak isteyenler dikkat! Talep toplama başlıyor, işte ödenecek rakam

Türkiye'nin yerli otomobiline her kesim hayran kalırken ön taleplerin tek elden toplanması için de çalışma başlatıldı. Yerli otoya sahip olmak isteyenler TOBB'un bünyesinde yapılacak talep toplamada ön ödeme için 30-40 bin TL toplanması planlanıyor. Birlik odalara yazı gönderecek.

BETÜL USTA Ekonomi
İbrahim ACAR Ekonomi
Giriş Tarihi: 31.12.2019 10:38 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 10:42
Yerli otomobil almak isteyenler dikkat! Talep toplama başlıyor, işte ödenecek rakam

Vatandaşlardan 'tam not' alan Türkiye'nin Otomobili'nde ön talep başvuruları için hazırlık başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobilin tanıtıldığı gün yaptığı ön alım çağrısı üzerine organizasyonun tek elden koordine edilmesi için çalışma başlatıldı.

Yerli otomobil almak isteyenler dikkat! Talep toplama başlıyor, işte ödenecek rakam

Edinilen bilgilere göre, iş dünyasının alımlarında koordinasyonu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) sağlayacak. Anadolu'nun dört bir tarafından gelen 'almaya hazırız' mesajları ön ödeme listesine alınacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yerli otomobil almak isteyenler dikkat! Talep toplama başlıyor, işte ödenecek rakam

'nun () dışında başlatılan çalışma ile otomobili almak isteyenlerin sayısı ve ödeyecekleri rakam belirlenecek.

Yerli otomobil almak isteyenler dikkat! Talep toplama başlıyor, işte ödenecek rakam

Fabrika kurulduğu andan itibaren oluşturulacak hesapta ön ödeme paraları toplanmaya başlanacak. Bu modelle, otomobil fabrikasının yatırımı için gerekli olan finansmanın bir kısmının da sağlanacağı belirtiliyor.

Yerli otomobil almak isteyenler dikkat! Talep toplama başlıyor, işte ödenecek rakam

TOBB YAZI GÖNDERECEK

TOBB'un önümüzdeki günlerde ön ödeme konusunda oda ve borsalara yazı göndereceği öğrenildi. 81 il, 160 ilçeye yayılmış 365 oda ve borsanın üst kuruluşu olan TOBB'un devreye girmesiyle işler hızlanacak. Ön ödeme miktarının 30-40 bin lira olarak belirlenmesi bekleniyor.

Yerli otomobil almak isteyenler dikkat! Talep toplama başlıyor, işte ödenecek rakam

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (BTSO) ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay, Anadolu'nun her yerinden gelen alım talepleri nedeniyle başlatılacak ön alım kampanyasının, yerli ve milli otomobile destek olacağını söyledi.

Yerli otomobil almak isteyenler dikkat! Talep toplama başlıyor, işte ödenecek rakam

Burkay, "Bu kampanya tabandan gelen taleplerle öne alındı. Fabrikaya en büyük destek bu kampanya olacak. Şu anda neredeyse yıllık üretim rakamı olan 175 bin adetlik kadar talep var. Bunun realize olması açısından ön alım kampanyası önemli bir adım olacak" dedi.

BİZE ULAŞIN