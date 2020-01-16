Yerli otomobil hakkında flaş haber! O tarihte tamamlanacak

40 BİN YERİNE 8 BİN PARÇA

Akşam'ın haberine göre aynı zamanda Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Özilhan, "Tesla Çin ve Almanya'da 12 ayda fabrika kurdu, benzer bir planlama yapılıyor mu? sorusunu, "Türkiye'nin otomobili için geliştirilen yeni teknolojiler ve AR-Ge çalışmaları birçok sektörün önünü açacak. Otomobilde 40 bin olan parça sayısı elektriklide 8 bine düşüyor. Gemlik'te temel atıldıktan sonra 12-18 ay içinde üretime başlanabilir" diye yanıtladı.