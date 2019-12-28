Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Yerli otomobilde Pars ve Kurt detayı! İşte tasarım ekibinin başındaki Türk

Yerli otomobilde Pars ve Kurt detayı! İşte tasarım ekibinin başındaki Türk

Türkiye dün yerli otomobilini muhteşem bir açılışla tüm dünyaya tanıttı. Başkan Erdoğan'ın açılışını yaptığı yerli otomobil büyük beğeni topladı. Yerli otomobilin tasarımıyla ilgili gündemde birçok tartışma vardı. CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş ise tasarım konusuyla ilgili ayrıntılı bir şekilde cevap verdi. Tasarım ekibinde Mercedes'in efsane tasarımcısı 'ın olduğunu ifade eden Mehmet Gürcan Karakaş, "Biz 18 tasarım eviyle görüştük. 18 tasarım evini 3'e indirdik. 5 farklı tasarım isteyip 15 tasarımı yan yana koyduk. O süreçte Murat Bey (Murat Günak) bize Türkiye'yi Avrupa'yı tanıyan tecrübesiyle çizgileriyle yardımcı oldu." dedi. Ayrıca Karakaş aracın tasarımıyla ilgili olarak "Aracı güçlü bir hayvana benzettik. Pars ve Kurt, güçlü bir kedi tasarımı yaptık." dedi. İşte tasarımın mimarlarından olan Murat Günak ve yerli otomobil...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 13:14 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 13:21
Yerli otomobilde Pars ve Kurt detayı! İşte tasarım ekibinin başındaki Türk

Türkiye yerli otomobilini dün Gebze'de Bilişim Vadisi'nde yapılan görkemli açılışla birlikte tüm dünyaya tanıttı. Açlışta tüm Türkiye'yi gururlandıran anlar yaşandı. Yerli otomobilin tasarımıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş da tasarım ekibinin başındaki Türk ismi açıkladı.

Yerli otomobilde Pars ve Kurt detayı! İşte tasarım ekibinin başındaki Türk
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Yerli otomobilde Pars ve Kurt detayı! İşte tasarım ekibinin başındaki Türk
Yerli otomobilde Pars ve Kurt detayı! İşte tasarım ekibinin başındaki Türk
Yerli otomobilde Pars ve Kurt detayı! İşte tasarım ekibinin başındaki Türk
Yerli otomobilde Pars ve Kurt detayı! İşte tasarım ekibinin başındaki Türk
Yerli otomobilde Pars ve Kurt detayı! İşte tasarım ekibinin başındaki Türk
BİZE ULAŞIN