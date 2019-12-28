Yerli otomobilde Pars ve Kurt detayı! İşte tasarım ekibinin başındaki Türk

Türkiye yerli otomobilini dün Gebze'de Bilişim Vadisi'nde yapılan görkemli açılışla birlikte tüm dünyaya tanıttı. Açlışta tüm Türkiye'yi gururlandıran anlar yaşandı. Yerli otomobilin tasarımıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş da tasarım ekibinin başındaki Türk ismi açıkladı.