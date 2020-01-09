Yerli otomobile talep yağıyor

Dünyanın en saygın ve en modern havalimanlarından birinin Türkiye kazandırıldığına dikkati çeken Can, şunları kaydetti:

"Ancak hanutçulara ve çığırtkanlara buraya teslim etmemiz doğru değil. İlgililerin doğru bir karar aldığına inanıyorum, mülkü idare amirimiz ve İGA yetkilileri. Yerinde bir karardır. Burasını bu şahıslar, eski Topkapı otogarına, Tahtakale'ye ve Sultanhamamı'na çeviriyorlar. Yapılan karar doğrudur. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Yapılması gereken bir şeydir. Sadece bize değil ülke turizmine büyük zararı oluyor. Çünkü görüntü kirliliğine neden oluyor. Belli noktalarda, yerlerde yolcuyu beklerlerse böyle bir sıkıntı olmayacaktır."