Giriş Tarihi: 18.02.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
10:39
Yerli teknolojiyle 2,5 milyon euro tasarruf edildi! Bakan Uraloğlu açıkladı: 29 havalimanında aktif olarak kullanılıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hava trafik kontrolünü dijital hale getiren yerli ve milli Elektronik Uçuş Stribi ve Dijital Hava Trafik Kontrolörü Kalkış Müsaadesi Sistemi'nin ülke genelinde yaygınlaştırıldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, EFS/DCL Sistemi'nin milli imkanlar ile üretildiğini vurgulayarak "Yerli havacılık teknolojisiyle ürettiğimiz sistem ile 2022 yılından bu yana 2,5 milyon Euro tasarruf sağladık." dedi.