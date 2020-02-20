Yerli ve milli elektrikli traktöre yoğun ilgi

Kayseri'de tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren firmaların yer aldığı fuar, düzenlenen törenle açıldı. Fuarın açılış töreninde konuşan Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri'nin sanayi ve tarım kenti olduğunu belirterek, "Türkiye'deki en önemli et üretim merkezlerinden olan Kayseri'de geçtiğimiz yıl 35 milyon kilogram et üreterek ülkemiz ekonomisine ciddi bir katkı sağlandı. Kayseri yumurta üretiminde de çok iyi bir noktada, Türkiye'den ihraç edilen her 3 yumurtadan biri Kayseri'den gitmektedir" dedi.