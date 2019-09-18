Yerli ve milli teknoloji hamlesi TEKNOFEST izleyenleri gururlandırdı

50 BİN YARIŞMACI

İlk gününde 7'den 70'e tüm vatandaşların ilgi gösterdiği TEKNOFEST'te katılımcılar TSK envanterindeki A400 M uçağı, C 160 askeri nakil uçağı, CH-47 ve skorsky helikopterleri ile F4 2020 savaş uçağı, KT1 ve T38 eğitim uçaklarının yanı sıra Sahil Güvenlik CN-235 MSA uçağı ile jandarma ve polis helikopterlerini de yakından inceleme imkanı buldu.