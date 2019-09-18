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Yerli ve milli teknoloji hamlesi izleyenleri gururlandırdı

'nin yerli ve milli teknoloji hamlesi dün kapılarını açtı. 'nı genç beyinlerin yarışma heyecanı ve onların geliştirdikleri projeleri izleyenlerin gururu sardı

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 18.09.2019 10:16 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 10:22
Yerli ve milli teknoloji hamlesi TEKNOFEST izleyenleri gururlandırdı

Milli teknoloji üretimi için farkındalık oluşturmayı hedefleyen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl ikinci kez kapılarını ziyaretçilere açtı.

Yerli ve milli teknoloji hamlesi TEKNOFEST izleyenleri gururlandırdı

Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Türkiye'nin önemli kurumları ve firmalarının destekleriyle yapılan ilk gününde büyük ilgi gördü.

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Yerli ve milli teknoloji hamlesi TEKNOFEST izleyenleri gururlandırdı

Sabah saatlerinden itibaren 'nın yolunu tutan katılımcılar festival alanında yoğunluk oluşturdu. Sahne önü etkinliklerle başlayan festivalin açılış töreni ise büyük ilgi gördü. Türk havacılık tarihinde yaptıkları uçuş denemeleriyle bilinen Lagâri Hasan Çelebi, Hezârfen Ahmed Çelebi ve Vecihî Hürkuş, temsili olarak canlandırılarak açtıkları yoldan devam etmeleri için anahtarları gençlere iletti.

Yerli ve milli teknoloji hamlesi TEKNOFEST izleyenleri gururlandırdı

50 BİN YARIŞMACI

İlk gününde 7'den 70'e tüm vatandaşların ilgi gösterdiği 'te katılımcılar TSK envanterindeki A400 M uçağı, C 160 askeri nakil uçağı, CH-47 ve skorsky helikopterleri ile F4 2020 savaş uçağı, KT1 ve T38 eğitim uçaklarının yanı sıra Sahil Güvenlik CN-235 MSA uçağı ile jandarma ve polis helikopterlerini de yakından inceleme imkanı buldu.

Yerli ve milli teknoloji hamlesi TEKNOFEST izleyenleri gururlandırdı

Festival kapsamında, Dikey Rüzgar Tüneli, Gök Bilim Planetaryum, Bilim Seferberliği Planetaryumu, Hava Araçları Sergisi, Kara Araçları Sergisi etkinlikleri düzenleniyor. 'nin dört köşesinden ve dünyadan 50 bin genç, mucit ve yarışmacı olarak teknolojideki hünerlerini sergiliyor.

Yerli ve milli teknoloji hamlesi TEKNOFEST izleyenleri gururlandırdı

CEZERİ, GÖKTUĞ, AKINCI, ALTAY...

Sergilenen araçlar içerisinde Milli Muhrip Uçağı, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, milli uçan araba Cezeri, mayına karşı korunaklı araç Kirpi, bomba imha robotları Ertuğrul ve Kaplan, çok motorlu insansız hava aracı Serçe, Altay tankı, özel operasyon aracı, sualtı arama kurtarma timi aracı, taktik tekerlekli araç ve yerli tasarım sürücüsüz elektrikli araç da yer aldı. Yerli ve milli araçları inceleyen vatandaşlar, sürüş deneyimi sunan birçok simülasyona katıldı.

Yerli ve milli teknoloji hamlesi TEKNOFEST izleyenleri gururlandırdı

TÜBİTAK SAGE tarafından Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen 'nin ilk hava-hava füzesi Göktuğ, İstanbul kapsamında festival alanında bulunan jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet'in altına monte edilmiş şekilde sergileniyor. Öte yandan TEKNOFEST'te kadına şiddetin önlenmesi için İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan telefon uygulaması KADES'in tanıtımı da yapıldı.

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