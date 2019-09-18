Yerli ve milli teknoloji hamlesi TEKNOFEST izleyenleri gururlandırdı

CEZERİ, GÖKTUĞ, AKINCI, ALTAY...
Sergilenen araçlar içerisinde Milli Muhrip Uçağı, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, milli uçan araba Cezeri, mayına karşı korunaklı araç Kirpi, bomba imha robotları Ertuğrul ve Kaplan, çok motorlu insansız hava aracı Serçe, Altay tankı, özel operasyon aracı, sualtı arama kurtarma timi aracı, taktik tekerlekli araç ve yerli tasarım sürücüsüz elektrikli araç da yer aldı. Yerli ve milli araçları inceleyen vatandaşlar, sürüş deneyimi sunan birçok simülasyona katıldı.