Yeşil hazinede umut veren adım! 50 bin çeşit ürün yapılabiliyor...

19 İLDE SINIRLI İZİN VAR

Gıda ve Tarım Bakanlığı 2016 yılında 19 ilde sınırlı ve kontrollü üretim izni vermişti. Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nden alınan açıklamaya göre bakanlığın bu bitki üzerine doğru tohum ve çeşitleri yetiştiriciliğin uygun şartlarda yapılması için araştırmaları var ve kontrollü gelişim için yatırımlar planlanıyor. Kenevir; Avrupa, Amerika ve Asya ülkelerinde yasal olarak tekstil, kozmetik ve ilaç sanayiinde kullanılıyor. Almanya, Fransa ve Hollanda'da kontrollü üretimler gerçekleşirken İtalya, Asya ülkelerinden ithal ediyor. Kanada ise Türkiye'nin tohum ithal ettiği ülkelerin başında geliyor. İbn-i Sina Ar&Ge Merkezi Müdürlüğü görevini de yürüten Beril Koparal, merkezlerinde bütünleyici tıp adına TÜBİTAK ve Avrupa Birliği ile ortak projeler yürüttüklerini ve özellikle kanser için hastalığın meydana gelmeden engellemesi üzerine çalıştıklarını ve çeşitli yatırımlar yaptıklarını belirtti. Türkiye'de yasal olarak sadece kenevir tohumunun saf yağını kullanabildiklerini belirten Koparal, Amerika'da açılacak olan araştırma merkezi için hem heyecanlı hem hüzünlü olduğunu söyledi ve "Gerekli yasal düzenlemeler yapılsa ve bu ürün keşke milli ekonomiye kazandırılsa, amacımız tohumundan son haline kadar yerli üretip o şekilde satışını yapmak" dedi.