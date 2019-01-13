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Yeşil hazinede umut veren adım! 50 bin çeşit ürün yapılabiliyor...

Türkiye'de üretiminin birçok sektörde önemli katkılar sunacağını belirten ASAM Kendir Enstitüsü Başkanı Erdem Ulaş, "Cumhurbaşkanımız milli mesele olduğu için hassas davrandı. Değerlerimize bu konuda sahip çıktı" diye konuştu.

ZEYNEL YAMAN Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 13.01.2019 15:37 Güncelleme Tarihi: 13.01.2019 15:40
Yeşil hazinede umut veren adım! 50 bin çeşit ürün yapılabiliyor...

Kenevirle ilgili ilk kitabın yazarı ve ASAM Kendir Enstitüsü Başkanı Erdem Ulaş, "Bir senedir ASAM Kendir Enstitüsü'nü kurduk. Kenevirin 8 bin yıllık tarihi görünüyor Anadolu Asya kültüründe. Bizim daima kullandığımız bir bitki. Cumhuriyet'in ilk yıllarında traktör yakıtı, kuş yemi olarak kullanılmış. Milli tohumumuz yok olma safhasına gelmiş. 4500-5000 ton yerli tohumumuz varken, TÜİK kaynaklarında bu miktar 980 kiloya kadar düşmüş. Bulabildiğimiz kadar tohumu bulup çiftçilerimize destek oluyoruz" dedi.

Yeşil hazinede umut veren adım! 50 bin çeşit ürün yapılabiliyor...

50 BİN ÇEŞİT ÜRÜN YAPILABİLİYOR

Dünyada kullanımının her sektörde yaygınlaştığını belirten Ulaş, "Dünya kenevire döndü. 50 bin çeşit ürün yapabiliyorlar. Petrokimyanın her alanında kullanılıyor.

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Yeşil hazinede umut veren adım! 50 bin çeşit ürün yapılabiliyor...

Almanya'da otomotiv kaportaları kenevire dönecek. Çelikten 10 kat daha dayanıklı, yüzde 70 daha hafif, yakıt tasarrufu açısından ideal bir malzeme. İnşaat sektöründe ateşe dayanıklı radyasyon geçirmediği için tercih ediliyor. Isı kaybını engelliyor. Kâğıt sektöründe de kullanılabiliyor. Biz 3.2 milyar dolar kağıt ithal ediyoruz. Kenevirden kağıt yaparsak bu para ekonomimize kazandırılır. Selülozun en fazla olduğu ürün. Aklımıza gelecek envai çeşit sektörde kullanılabiliyor" diye konuştu.

Yeşil hazinede umut veren adım! 50 bin çeşit ürün yapılabiliyor...

19 İLDE SINIRLI İZİN VAR

Gıda ve Tarım Bakanlığı 2016 yılında 19 ilde sınırlı ve kontrollü üretim izni vermişti. Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nden alınan açıklamaya göre bakanlığın bu bitki üzerine doğru tohum ve çeşitleri yetiştiriciliğin uygun şartlarda yapılması için araştırmaları var ve kontrollü gelişim için yatırımlar planlanıyor. ; Avrupa, Amerika ve Asya ülkelerinde yasal olarak tekstil, kozmetik ve ilaç sanayiinde kullanılıyor. Almanya, Fransa ve Hollanda'da kontrollü üretimler gerçekleşirken İtalya, Asya ülkelerinden ithal ediyor. Kanada ise Türkiye'nin tohum ithal ettiği ülkelerin başında geliyor. İbn-i Sina Ar&Ge Merkezi Müdürlüğü görevini de yürüten Beril Koparal, merkezlerinde bütünleyici tıp adına TÜBİTAK ve Avrupa Birliği ile ortak projeler yürüttüklerini ve özellikle kanser için hastalığın meydana gelmeden engellemesi üzerine çalıştıklarını ve çeşitli yatırımlar yaptıklarını belirtti. Türkiye'de yasal olarak sadece kenevir tohumunun saf yağını kullanabildiklerini belirten Koparal, Amerika'da açılacak olan araştırma merkezi için hem heyecanlı hem hüzünlü olduğunu söyledi ve "Gerekli yasal düzenlemeler yapılsa ve bu ürün keşke milli ekonomiye kazandırılsa, amacımız tohumundan son haline kadar yerli üretip o şekilde satışını yapmak" dedi.

Yeşil hazinede umut veren adım! 50 bin çeşit ürün yapılabiliyor...

tıpta ve sanayide mucize bitki olarak ele alınmaya başlandı. Tohumundan elde edilen yağı kanser ve deri hastalıkları gibi birçok rahatsızlığa iyi gelirken, bitkinin lifleri ise otomobil ve tekstil sanayi başta olmak üzere birçok alanda kullanılıyor. Uzmanlar kenevir tohumunun ekonomiye kazandırılması gerektiğini söylerken tohumunun ve elde edilen yağın faydalarını ise şu şekilde ifade ediyorlar:

Yeşil hazinede umut veren adım! 50 bin çeşit ürün yapılabiliyor...

KANSER İLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ BİR TAKVİYE

Zade Vital Ek Besinler Genel Müdürü Beril Koparal tohumundan elde edilen yağın faydalarından ve kanser üzerine yapılan araştırmalardan söz ederken " İçinde Omega 3,5 ve 7 yağlarını taşıyan tohum yağı içerisine çeşitli maddeler eklendiğinde otizmde, hiper aktif çocuklarda, MS de ve hatta kanser ağrılarında kullanılıyor. Almanya'da yapılan araştırmalarda akciğer kanserinde kanserin büyümesini engellediği gözlemlenmiş. Beyin kanserini durdurup hatta iyileştirdiğini gösteren çalışmalar var. Klinik olarak tümörün azaldığını ve hücreyi kansere döndüren genlerde farklılık yaptığı kanıtlandı. Meme kanseri hücrelerinin büyümesini engellemesinden prostat tedavisine kadar varan çalışmalar var" dedi.

Yeşil hazinede umut veren adım! 50 bin çeşit ürün yapılabiliyor...

SÜMERLERDEN BU YANA ŞİFA İÇİN KULLANILDI

Medipol Üniversite'sinden Prof. Dr. Ayten Altıntaş tohumunun geçişten günümüze hikâyesine değindi ve kenevirin Sümer yazıtlarından bu yana binlerce yıldır önemini koruduğunu vurguladı. Sümer yazıtlarında "Tanrıların insanlığa hediyesi dört tohum: Buğday, Arpa, Keten ve Kenevir" olarak geçen metinden bahseden Altıntaş "Osmanlı ve İslam tıbbında basit seviyeli ilaç olarak kenevir tohumu ve yağı kullanılırdı

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