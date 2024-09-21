YHT için tarih belli oldu! Bakan Uraloğlu açıkladı: Bir şehir daha yüksek hızda konfora kavuşuyor

"YENİ İSTİHDAM ALANLARININ OLUŞMASINA VESİLE OLDUK"

Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nu rehber edinerek yarının ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak adımları yurdun dört bir köşesinde atmaya devam ettiklerini, yatırımların toplumsal refahın yükseltilmesinde önemli kilometre taşlarından biri olduğu bilinciyle hareket ederek doğu batı, kuzey güney demeden ülkeyi baştan başa yüksek standartlı yol ağlarıyla donattıklarını vurgulayan Uraloğlu, şunları söyledi:

"2002 yılında toplam araç sayımız yaklaşık 8,5 milyon ve bölünmüş yol uzunluğumuz da 6 bin 101 kilometre iken ortalama seyahat hızı sadece saatte 40 kilometreydi. Bugün araç sayımız 30 milyonu aşmış, buna rağmen yaptığımız bölünmüş yollarla ortalama seyahat hızımız yaklaşık 90 kilometreye çıkmış. Bunu bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 500 kilometrenin üzerine çıkararak sağladık. Hayata geçirdiğimiz her yeni yol, köprü ve tünel ile üretim, ticaret, kültür ve turizm faaliyetlerini canlandırdık, yeni istihdam alanlarının oluşmasına vesile olduk."