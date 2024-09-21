YHT için tarih belli oldu! Bakan Uraloğlu açıkladı: Bir şehir daha yüksek hızda konfora kavuşuyor

YHT'NİN BURSA'YA KADAR OLAN BÖLÜMÜ 2025 YILI SONUNDA HİZMETE AÇILACAK
Bakanlığının Bursa'daki çalışmalarının sadece kara yolu yatırımlarıyla sınırlı olmadığını söyleyen Uraloğlu, ilin ulaşım ağındaki tüm modlarında çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Ankara-Bursa Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı Şantiyesi'nde de inceleme yapacaklarını aktaran Uraloğlu, "Ankara-İstanbul YHT Hattı'na bağlantılı olarak saatte 250 kilometre hıza uygun çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı tren hattı inşa etmiş olacağız. Hatta altyapı ve üstyapı çalışmalarına eş zamanlı olarak devam ediyoruz. 106 kilometrelik Bursa ile Osmaneli arasındaki işleri 2025 yıl sonunda tamamlamayı, Bursa ile Bandırma arasını ise 2027-2028 yıllarında bitirmeyi hedefliyoruz. İnşallah Bursa'ya ulaşım kısmını 2025 sonunda hizmete açacağız." ifadesini kullandı.
Kentte devam eden önemli ulaşım projelerinden birinin Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı, kısa adıyla Şehir Hastanesi Metrosu olduğunu kaydeden Uraloğlu, bu hattın yapımını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile 8 Haziran 2020'de imzalanan protokolle devraldıklarını hatırlattı.
Proje sayesinde mevcutta işletmede olan Emek-Arabayatağı Metro Hattı'nın, yapacakları uzatma ile Mudanya Bulvarı'nı katederek YHT Garı ve nihayetinde Şehir Hastanesi'ne ulaşacağı bilgisini veren Uraloğlu, "Saatte 88 kilometre tasarım hızı ile günlük 410 bin yolcuya hizmet verecek. Projemiz kapsamına depo sahası ve 2 yeni istasyon ile Görükle uzatmasını da dahil ettik. Bu yeni tesis, şehrin tüm metro araç filosunun bakım, tamir ve parklanma ihtiyacına da hizmet edecektir. İnşallah bu projemizi de 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.
Çevre yolunun açılış kurdelesinin kesilmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona eren törene, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve bazı milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.