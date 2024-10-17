Yolculuk süresi 55 dakikaya indi! Bakan Uraloğlu açıkladı: Otoyol trafiğe açıldı

"4 YIL İÇERİSİNDE YOLUMUZU TAMAMLAYARAK TRAFİĞE AÇTIK"

Aydın-Denizli Otoyolu projesinin birçok dev ulaştırma yatırımı gibi kamu-özel iş birliği modeli ile hayata geçtiğini belirten Uraloğlu, "Kamu-özel iş birliği bir yapım modeli olduğu kadar aynı zamanda bir finansman modelidir. Yüksek maddi kaynak ihtiyacı duyulan projelerin gerçekleşmesinde, kamu kaynağı kullanılmadan özel sektör imkânları ve finansmanıyla yatırımların çok daha kısa sürede gerçekleşmesini sağlıyoruz. Örneğin Aydın-Denizli Otoyolumuzun temelini 2020 yılı sonlarında atmıştık. Yaklaşık 4 yıl içerisinde yolumuzu tamamlayarak trafiğe açtık. Eğer bu model ile yapımını gerçekleştirmeseydik çok daha uzun bir yapım süresinden bahsediyor olacaktık. 7 ile 20 yıl arasında tamamlanan projeleri kamu özel iş birliği modeli ile 5 yıldan daha kısa sürelerde tamamlıyoruz." dedi. Uraloğlu, ayrıca 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı yolları projesinin yapım süresinin 5 yıl olarak öngörülmesine karşın 4,5 yılda tamamlandığını anımsattı.

KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ PROJELERİ İLE TÜRKİYE'YE DÖVİZ GİRİŞİ SAĞLANIYOR

Kamu-özel iş birliği projelerinin uluslararası rekabete açık ihaleler olduğunu belirten Uraloğlu, Türkiye'ye döviz girişi de sağlamış olduklarını ifade ederek, "Örneğin iki gün önce yine bu model ile ülkemize kazandıracağımız 120 kilometre uzunluğundaki Ankara-Kırıkkale-Delice ve 122 kilometre uzunluğundaki Antalya-Alanya Otoyollarımızın yapımlarını başlatacak sözleşmeleri de imzaladık." ifadelerini kullandı.

İZMİR-ANTALYA ARASI 440 KİLOMETREYE DÜŞECEK

Aydın-Denizli Otoyolu'nun ardından sonraki etaplarda yapılacak olan Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarını da hayata geçireceklerini kaydeden Uraloğlu, "Tamamlandıklarında, İzmir ile Antalya arasındaki 580 kilometrelik devlet yolu uzunluğunu 440 kilometrelik otoyola çevireceğiz. İzmir'den Antalya'ya kadar daha hızlı, güvenli ve konforlu kesintisiz bir otoyol ulaşımı sağlayacağız. Böylece İzmir'den Antalya'ya ulaşım süresi 6-7 saatten 3-3,5 saate düşecek ve iki büyük turizm merkezi birbirine daha da yaklaştırmış olacağız." dedi.