Yurt dışına satış yapmak isteyenler dikkat! En çok bu ürünleri alıyorlar

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verileri açıklandı. Açıklanan verilerde mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Şubat ayında bir önceki aya göre ihracat %2,7 arttı. Bu veriler yeni bir iş açmak ve Türkiye'de üretim yapıp yurt dışına satmak isteyenler için de ilham kaynağı oluyor. İşte Türkiye'de Şubat ayında en çok ihracat yapılan fasıllar... Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya Şubat ayı ihracat bedeli: 142.712 dolar Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar Şubat ayı ihracat bedeli: 150.326 dolar Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat Şubat ayı ihracat bedeli: 150.460 dolar Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar Şubat ayı ihracat bedeli: 166.699 dolar Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento Şubat ayı ihracat bedeli: 170.746 dolar