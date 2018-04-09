Türkiye'nin en iyi haber sitesi

na satış yapmak isteyenler dikkat! En çok bu ürünleri alıyorlar

Giriş Tarihi: 09.04.2018 17:26
  • 1
  • 21
na satış yapmak isteyenler dikkat! En çok bu ürünleri alıyorlar
Yurt dışına satış yapmak isteyenler dikkat! En çok bu ürünleri alıyorlar

İstatistik Kurumu (TUİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verileri açıklandı. Açıklanan verilerde mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Şubat ayında bir önceki aya göre %2,7 arttı.

  • 2
  • 21
na satış yapmak isteyenler dikkat! En çok bu ürünleri alıyorlar
Yurt dışına satış yapmak isteyenler dikkat! En çok bu ürünleri alıyorlar


Bu veriler yeni bir iş açmak ve 'de üretim yapıp na satmak isteyenler için de ilham kaynağı oluyor. İşte Türkiye'de Şubat ayında en çok yapılan fasıllar...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 21
na satış yapmak isteyenler dikkat! En çok bu ürünleri alıyorlar
Yurt dışına satış yapmak isteyenler dikkat! En çok bu ürünleri alıyorlar

Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya
Şubat ayı bedeli: 142.712 dolar

  • 4
  • 21
na satış yapmak isteyenler dikkat! En çok bu ürünleri alıyorlar
Yurt dışına satış yapmak isteyenler dikkat! En çok bu ürünleri alıyorlar

Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar
Şubat ayı bedeli: 150.326 dolar

  • 5
  • 21
na satış yapmak isteyenler dikkat! En çok bu ürünleri alıyorlar
Yurt dışına satış yapmak isteyenler dikkat! En çok bu ürünleri alıyorlar

Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat
Şubat ayı bedeli: 150.460 dolar

  • 6
  • 21
na satış yapmak isteyenler dikkat! En çok bu ürünleri alıyorlar
Yurt dışına satış yapmak isteyenler dikkat! En çok bu ürünleri alıyorlar

Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar
Şubat ayı bedeli: 166.699 dolar

  • 7
  • 21
na satış yapmak isteyenler dikkat! En çok bu ürünleri alıyorlar
Yurt dışına satış yapmak isteyenler dikkat! En çok bu ürünleri alıyorlar

Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento
Şubat ayı bedeli: 170.746 dolar

BİZE ULAŞIN