Yüz binlerce emekliye müjde! Ekstra zam geliyor...



Temmuz'da maaşları artan emekliler bir sonraki zammı Ocak'ta alacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında, memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak. Emekliler zam oranını merakla beklerken; 150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya da ekstra zam yapılacak.