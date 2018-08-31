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Yüz binlerce ye müjde! geliyor...

Tüm ler Ocak mının oranını merakla beklerken, 150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya zam yapılacak. Düşük emekli maaşları seyyanen zamla bin liraya tamamlanacak. (TAKVİM)

Giriş Tarihi: 31.08.2018 09:34 Güncelleme Tarihi: 31.08.2018 09:35
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Yüz binlerce ye müjde! geliyor...
Yüz binlerce emekliye müjde! Ekstra zam geliyor...


Temmuz'da maaşları artan ler bir sonraki mı Ocak'ta alacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında, memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak. Emekliler zam oranını merakla beklerken; 150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya da zam yapılacak.

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Yüz binlerce ye müjde! geliyor...
Yüz binlerce emekliye müjde! Ekstra zam geliyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ay müjdesini verdiği seyyanen 100 gün içerisinde hayata geçirilecek. Düzenleme ile düşük maaşlı lere iyileştirme yapılacak. Bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Bin liranın altındaki maaşlar bin liraya tamamlanacak. .

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Yüz binlerce ye müjde! geliyor...
Yüz binlerce emekliye müjde! Ekstra zam geliyor...

100 günlük süre Kasım ayı içerisinde dolacak. Bu tarihe kadar seyyanen düzenlemesi gerçekleştirilecek. 150 bin SSK ve Bağ-Kur sine seyyanen zam, düzenleme yapılır yapılmaz yürürlüğe girebilecek ya da Ocak'ta rutin artışla aynı anda uygulanabilecek. Bunun detayları, düzenlemenin Meclis'e gelmesiyle ortaya çıkacak..

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Yüz binlerce ye müjde! geliyor...
Yüz binlerce emekliye müjde! Ekstra zam geliyor...

ÇİFTE ARTIŞ

Eğer düzenleme yapılır yapılmaz uygulamaya girerse, ler hemen seyyanen mı alacak, ardından Ocak artışından yararlanacak. İyileştirme Ocak'ta yürürlüğe girerse de emeklilerin maaşı bin liraya tamamlanacak, üstüne de enflasyon artışı yansıtılacak.

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Yüz binlerce ye müjde! geliyor...
Yüz binlerce emekliye müjde! Ekstra zam geliyor...

Merkez Bankası'nın son beklenti anketine göre, ekonomistler bu yılın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 6.67 olacağını tahmin ediyor.

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Yüz binlerce ye müjde! geliyor...
Yüz binlerce emekliye müjde! Ekstra zam geliyor...

Bu tahmin gerçekleşirse, bu lerin önce maaşları bin liraya tamamlanacak, ardından da yüzde 6.67 yansıtılacak..

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