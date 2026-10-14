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Yüzbinlerce kişi mağdur edildi! Fon krizinin Türk ekonomisine yansıması nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 14.10.2026 06:54
Güncelleme Tarihi: 14.10.2026 06:56
Yüzbinlerce kişi mağdur edildi! Fon krizinin Türk ekonomisine yansıması nasıl olacak?
Borsada yaşanan fon krizi ve manipülasyonlar Türk ekonomisine olan güvene zarar verdi! Hükümet fon soruşturmasında gerekli adımları atarak mağdurların zararlarını yine fon üzerinden karşılamaya başladı. Fakat yüzbinlerce kişinin mağdur edildiği fon krizini Türk ekonomisini nasıl etkileyecek? Kısa ve uzun vadede etkileri ne olacak? Bugünkü köşesinden bu soruları cevaplayan SABAH Gazetesi yazarı Dilek Güngör konuyla ilgili olarak; "Bu etkilerin kalıcılığını tasfiye sürecinin uzamaması ve sermaye piyasalarına güvenin yeniden tesis edilmesi belirleyecek." dedi.