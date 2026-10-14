Yüzbinlerce kişi mağdur edildi! Fon krizinin Türk ekonomisine yansıması nasıl olacak?

Rakamlara bakarsak...

Son 1 ayda para piyasası, döviz ve hisse senedi yoğun fonlardan çıkış 700 milyar TL'yi geçti. Ancak sevindirici olan paranın finansal sistemin dışına çıkmamış olması... Fakat, krizin ileride bankaların aktif kalitesinde ve takipteki kredilerinde baskı yaratıp yaratmayacağını şu anda bilmiyoruz. Çok konuşulan Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) bakacak olursak... Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) son 15 günlük verileri bir önceki 15 günlük dönemle karşılaştırmasından anladığımız hem katılımcı sayısında hem de sisteme giren para miktarında olumlu bir tablo var.



