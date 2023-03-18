Zaferin 108. yılında açılıyor! Başkan Erdoğan katılımıyla hizmete girecek

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım sağlayacak olan Gelibolu- Eceabat yolu, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirildi. 32 KİLOMETRELİK KISIM AÇILIYOR Çanakkale'nin ulaşım standardını yükseltecek kara yolu yatırımları kapsamında; Avrupa yakasında tarihi yarımadada ulaşımı sağlayan Gelibolu-Eceabat yolunun 32 kilometresi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete girecek. Bakan Karaismailoğlu duyurdu: 'Bugün Gelibolu-Eceabat Yolu'nu milletimizin hizmetine sunuyoruz!' | Video 4 ADET TÜNEL YER ALIYOR Tamamlanan kesimde tek tüplü inşa edilen 2 bin 560 metrelik T-1 tüneli, 644 metrelik T-1A tüneli, 1355 metrelik T-2 tüneli ve 792 metrelik T-3 tüneli olmak üzere toplam 5 bin 351 metre uzunluğunda 4 adet tünel yer alıyor. ÖNCEDEN TEK YOL OLARAK HİZMET VERİYORDU Daha önce tek yol olarak hizmet veren yol, bölünmüş yol standardına yükseltilerek Havsa- Uzunköprü- Keşan- Gelibolu- Eceabat- Çanakkale koridorunu tamamlayacak. TARİHİ YARIM ADAYA GÜVENLİ VE KONFORLU BAĞLANTI Gelibolu- Eceabat yolu ile 1915 Çanakkale Köprüsü'ne, çok sayıda şehitlik, anıt, yazıt ve siperlerin bulunduğu Türkiye'nin ve milli değerlerin dünya kamuoyuna tanıtımı açısından önem arz eden Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na hızlı, güvenli ve konforlu bağlantı sağlandı. BÖLGENİN DOKUSU KORUNDU Proje kapsamında inşa edilen tünellerle doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanları ile bölgenin dokusunun korunması sağlandı. SEYAHAT SÜRESİ 25 DAKİKAYA DÜŞTÜ Proje ile mevcut güzergahta 900 metre kısalırken, seyahat süresi 45 dakikadan 25 dakikaya düştü. YILLIK 161 MİLYON TL TASARRUF EDİLECEK Gelibolu- Eceabat yolu ile yıllık toplam 161 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon emisyonu ise 4 bin 432 ton azaltılacak.