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Haberler Galeri Zaferin 108. yılında açılıyor! Başkan Erdoğan katılımıyla hizmete girecek
Giriş Tarihi: 18.03.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 10:12

Zaferin 108. yılında açılıyor! Başkan Erdoğan katılımıyla hizmete girecek

Çanakkale'de bölünmüş yol standardına yükseltilen Gelibolu- Eceabat yolunun 32 kilometrelik kısmı, Çanakkale Zaferinin 108. yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete giriyor.

Zaferin 108. yılında açılıyor! Başkan Erdoğan katılımıyla hizmete girecek

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım sağlayacak olan Gelibolu- Eceabat yolu, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirildi.

Zaferin 108. yılında açılıyor! Başkan Erdoğan katılımıyla hizmete girecek

32 KİLOMETRELİK KISIM AÇILIYOR

Çanakkale'nin ulaşım standardını yükseltecek kara yolu yatırımları kapsamında; Avrupa yakasında tarihi yarımadada ulaşımı sağlayan Gelibolu-Eceabat yolunun 32 kilometresi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete girecek.

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Zaferin 108. yılında açılıyor! Başkan Erdoğan katılımıyla hizmete girecek

4 ADET TÜNEL YER ALIYOR

Tamamlanan kesimde tek tüplü inşa edilen 2 bin 560 metrelik T-1 tüneli, 644 metrelik T-1A tüneli, 1355 metrelik T-2 tüneli ve 792 metrelik T-3 tüneli olmak üzere toplam 5 bin 351 metre uzunluğunda 4 adet tünel yer alıyor.

Zaferin 108. yılında açılıyor! Başkan Erdoğan katılımıyla hizmete girecek

ÖNCEDEN TEK YOL OLARAK HİZMET VERİYORDU

Daha önce tek yol olarak hizmet veren yol, bölünmüş yol standardına yükseltilerek Havsa- Uzunköprü- Keşan- Gelibolu- Eceabat- Çanakkale koridorunu tamamlayacak.

Zaferin 108. yılında açılıyor! Başkan Erdoğan katılımıyla hizmete girecek

TARİHİ YARIM ADAYA GÜVENLİ VE KONFORLU BAĞLANTI

Gelibolu- Eceabat yolu ile 1915 Çanakkale Köprüsü'ne, çok sayıda şehitlik, anıt, yazıt ve siperlerin bulunduğu Türkiye'nin ve milli değerlerin dünya kamuoyuna tanıtımı açısından önem arz eden Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na hızlı, güvenli ve konforlu bağlantı sağlandı.

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