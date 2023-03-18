Zaferin 108. yılında açılıyor! Başkan Erdoğan katılımıyla hizmete girecek

TARİHİ YARIM ADAYA GÜVENLİ VE KONFORLU BAĞLANTI

Gelibolu- Eceabat yolu ile 1915 Çanakkale Köprüsü'ne, çok sayıda şehitlik, anıt, yazıt ve siperlerin bulunduğu Türkiye'nin ve milli değerlerin dünya kamuoyuna tanıtımı açısından önem arz eden Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na hızlı, güvenli ve konforlu bağlantı sağlandı.