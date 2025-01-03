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Giriş Tarihi: 03.01.2025 08:10 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 08:10

ZAMLI MÜHENDİS MAAŞI HESAPLAMA 2025: Ocak zammı ile mühendis maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Milyonlarca memurun heyecanla beklediği zam dönemi yaklaşırken, bugün açıklanacak olan enflasyon verileriyle birlikte 2025 yılı için memur maaşlarına yapılacak artış oranı kesinleşecek. En düşük memur maaşından, unvan ve görev türüne bağlı olarak değişen tüm maaşlar, belirlenen zam oranlarına göre güncellenecek. Bu maaş düzenlemesi, mühendis maaşlarını da kapsayacak. Peki, 2025 Ocak zammıyla mühendislerin maaşları ne kadar olacak, % kaç zam gelecek?

ZAMLI MÜHENDİS MAAŞI HESAPLAMA 2025: Ocak zammı ile mühendis maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

2025 Ocak ayında gerçekleştirilecek maaş artışları, emekli ve memur maaşları ile birlikte açıklanacak. Aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin maaşlarına da yansıyacak bu artışlar. Peki, 2025 yılı itibariyle mühendis maaşları nasıl etkilenecek? Mühendislerin maaşlarına yapılacak zam oranı ne kadar olacak? İşte, ayrıntılar...

ZAMLI MÜHENDİS MAAŞI HESAPLAMA 2025: Ocak zammı ile mühendis maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

6 AYLIK ENFLASYON FARKIYLA BELLİ OLUYOR!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00'da Aralık ayı enflasyon verilerini duyuracak. Bu açıklama ile birlikte, son 6 ayda yaşanan enflasyon farkı hesaplanacak ve memur ile emekli maaşlarına yapılacak zam oranları kesinleşmiş olacak.

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ZAMLI MÜHENDİS MAAŞI HESAPLAMA 2025: Ocak zammı ile mühendis maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

MÜHENDİS MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLUR?
Mühendisler son yapılan 2024 Temmuz zammıyla birlikte ortalama 60 bin 663 TL kazanıyordu. 2024 Temmuz-Kasım enflasyon oranları düşünüldüğünde ve aralık ayı enflasyon tahmini üzerine koyulduğu zaman, 2025 yılında en düşük mühendis maaşının 68 bin 118 TL olması bekleniyor.

Mühendis 1/4 - 58.957 TL: 64.440 TL - 72.372 TL

ZAMLI MÜHENDİS MAAŞI HESAPLAMA 2025: Ocak zammı ile mühendis maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

6 aylık enflasyon verisiyle ilgili birkaç alternatif var. Merkez Bankası'nın öngörüsü yüzde 44. Üst bandı ise yüzde 46. Piyasa katılımcıları anketinde ise yüzde 45.28. Buna göre 6 aylık enflasyonun yüzde 15-17 çıkması bekleniyor.

İşte, zam senaryoları...

ZAMLI MÜHENDİS MAAŞI HESAPLAMA 2025: Ocak zammı ile mühendis maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

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