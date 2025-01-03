Giriş Tarihi: 03.01.2025 08:10
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025
08:10
ZAMLI MÜHENDİS MAAŞI HESAPLAMA 2025: Ocak zammı ile mühendis maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
Milyonlarca memurun heyecanla beklediği zam dönemi yaklaşırken, bugün açıklanacak olan enflasyon verileriyle birlikte 2025 yılı için memur maaşlarına yapılacak artış oranı kesinleşecek. En düşük memur maaşından, unvan ve görev türüne bağlı olarak değişen tüm maaşlar, belirlenen zam oranlarına göre güncellenecek. Bu maaş düzenlemesi, mühendis maaşlarını da kapsayacak. Peki, 2025 Ocak zammıyla mühendislerin maaşları ne kadar olacak, % kaç zam gelecek?