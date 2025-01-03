ZAMLI POLİS MAAŞI OCAK 2025: Yeni polis maaşları ne kadar oldu, kaç TL?

Emekli ve memur zammı belli oldu. Enflasyon farkına göre öğretmen, hemşire, polis gibi birçok meslekte maaşlar güncellenecek. Ocak zammı öncesi milyonlar gözlerini maaş hesaplama tablosuna çevirdi. Peki, polis maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam gelecek?