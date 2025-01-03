Giriş Tarihi: 03.01.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025
10:55
ZAMLI POLİS MAAŞI OCAK 2025: Yeni polis maaşları ne kadar oldu, kaç TL?
Emekli ve memur zammı açıklandı. 6. enflasyon verisinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birçok kalemde değişiklik yaşaandı. Değişiklik yaşayacaklardan biri olan zamlı polis maaşı ortaya çıktı. Memur zam oranına ilave olarak toplu sözleşme zammı ile belirleniyor. Memuriyette geçirilen süreye göre de farklılık gösteren oranlarda enflasyon farkı doğrudan bir etken olacak. Peki; polis maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? İşte polis maaş zammı 2025