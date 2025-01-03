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Haberler Galeri ZAMLI POLİS MAAŞI OCAK 2025: Yeni polis maaşları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 03.01.2025 10:53 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 10:55

ZAMLI POLİS MAAŞI OCAK 2025: Yeni polis maaşları ne kadar oldu, kaç TL?

Emekli ve memur zammı açıklandı. 6. enflasyon verisinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birçok kalemde değişiklik yaşaandı. Değişiklik yaşayacaklardan biri olan zamlı polis maaşı ortaya çıktı. Memur zam oranına ilave olarak toplu sözleşme zammı ile belirleniyor. Memuriyette geçirilen süreye göre de farklılık gösteren oranlarda enflasyon farkı doğrudan bir etken olacak. Peki; polis maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? İşte polis maaş zammı 2025

ZAMLI POLİS MAAŞI OCAK 2025: Yeni polis maaşları ne kadar oldu, kaç TL?

Emekli ve memur zammı belli oldu. Enflasyon farkına göre öğretmen, hemşire, polis gibi birçok meslekte maaşlar güncellenecek. Ocak zammı öncesi milyonlar gözlerini maaş hesaplama tablosuna çevirdi. Peki, polis maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam gelecek?

ZAMLI POLİS MAAŞI OCAK 2025: Yeni polis maaşları ne kadar oldu, kaç TL?

EMEKLİ, MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

6 aylık enflasyonla yılda iki kez; ocak ve temmuz aylarında zam alan emekliler ve memurlar 2025 yılının ilk zammını bugün saat 10.00 itibarıyla öğrendi.

Yıllık enflasyon 44,38 oldu.

Buna göre 6 aylık oran 15,74

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ZAMLI POLİS MAAŞI OCAK 2025: Yeni polis maaşları ne kadar oldu, kaç TL?

Buna göre memur zammı yüzde 11,54 oldu.

İşte, polis maaş zammı hesaplama:

ZAMLI POLİS MAAŞI OCAK 2025: Yeni polis maaşları ne kadar oldu, kaç TL?

OCAK ZAMMI İLE POLİS MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Polis memuru maaşı 8/1 temmuzda 52 bin 844,79 TL olmuştu.

Polis maaşı 52.816 TL'den 58.910 liraya yükseldi.

ZAMLI POLİS MAAŞI OCAK 2025: Yeni polis maaşları ne kadar oldu, kaç TL?

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar zamlı maaşlarını ayın 15'inde alacak.

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