Giriş Tarihi: 18.06.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
10:48
Zirveye adım adım! Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye Avrupa ülkelerini geride bıraktı
Türkiye, 15 Haziran 2024 Cumartesi günü hava sahasında 5573 uçuşa hava seyrüsefer hizmeti vererek, Avrupa'da en yoğun kullanılan hava trafik hacmine sahip 3. ülke oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin havayolu sektöründe Avrupa'nın zirvesine doğru tırmanışının sürdüğünü vurgulayarak, "Yaptığımız yatırımlar sonucunda Türkiye havacılık alanında önemli bir aktarma merkezi haline geldi. Yaz döneminin başlamasıyla havalimanlarımızdaki hava trafiğinde önemli derecede yoğunluklar yaşanıyor" dedi.