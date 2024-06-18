Zirveye adım adım! Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye Avrupa ülkelerini geride bıraktı

"TÜRKİYE HAVACILIK ALANINDA ÖNEMLİ BİR AKTARMA MERKEZİ HALİNE GELDİ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tüm ulaşım modlarına olduğu gibi havayollarına da yaptıkları yatırımlar ile Dünya'da ve Avrupa'da söz sahibi bir ülke konumuna geldiklerini belirterek, "Yaptığımız yatırımlar sonucunda Türkiye havacılık alanında önemli bir aktarma merkezi haline geldi. Yaz döneminin başlamasıyla havalimanlarımızdaki hava trafiğinde önemli derecede yoğunluklar yaşanıyor" dedi.