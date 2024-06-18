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Giriş Tarihi: 18.06.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 10:48

Zirveye adım adım! Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye Avrupa ülkelerini geride bıraktı

Türkiye, 15 Haziran 2024 Cumartesi günü hava sahasında 5573 uçuşa hava seyrüsefer hizmeti vererek, Avrupa'da en yoğun kullanılan hava trafik hacmine sahip 3. ülke oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin havayolu sektöründe Avrupa'nın zirvesine doğru tırmanışının sürdüğünü vurgulayarak, "Yaptığımız yatırımlar sonucunda Türkiye havacılık alanında önemli bir aktarma merkezi haline geldi. Yaz döneminin başlamasıyla havalimanlarımızdaki hava trafiğinde önemli derecede yoğunluklar yaşanıyor" dedi.

Zirveye adım adım! Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye Avrupa ülkelerini geride bıraktı

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı "EUROCONTROL"ün Performans İnceleme Birimi tarafından 15 Haziran 2024 tarihinde yapılan ölçümlere göre Türkiye, EUROCONTROL üyesi 41 ülke içerisinde, 5573 uçuş ile hava sahası en yoğun ülkeler arasında 3. sırada yer aldı.

Zirveye adım adım! Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye Avrupa ülkelerini geride bıraktı

"TÜRKİYE HAVACILIK ALANINDA ÖNEMLİ BİR AKTARMA MERKEZİ HALİNE GELDİ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tüm ulaşım modlarına olduğu gibi havayollarına da yaptıkları yatırımlar ile Dünya'da ve Avrupa'da söz sahibi bir ülke konumuna geldiklerini belirterek, "Yaptığımız yatırımlar sonucunda Türkiye havacılık alanında önemli bir aktarma merkezi haline geldi. Yaz döneminin başlamasıyla havalimanlarımızdaki hava trafiğinde önemli derecede yoğunluklar yaşanıyor" dedi.

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Zirveye adım adım! Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye Avrupa ülkelerini geride bıraktı

"AVRUPA ÇAPINDA ZİRVEYE ÇIKACAĞIMIZA OLAN İNANCIMIZ TAMDIR"

Türkiye'deki hava yolu trafiğinin her geçen gün arttığına da vurgu yapan Bakan Uraloğlu, "15 Haziran 2024 tarihinde ülkemizdeki havalimanlarına iniş kalkış yapan uçak sayısı 4227'e ulaşarak 2023 yılının aynı gününde kayıtlara geçen 3587 rakamına oranla %17,8 artış göstermiştir. Ülkemiz hava trafik sayılarının her geçen gün artarak Avrupa çapında zirveye çıkacağımıza olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

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