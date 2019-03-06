Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camisi'nde ilk ezan yarın sabah okunacak. Temeli 6 yıl önce atılan caminin kapıları, üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili ile yarın cemaate açılacak. Aynı anda 63 bin kişinin ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Türkiye'nin en büyük camisi Çamlıca Camisi, yarın ibadete açılacak. Çamlıca Camisi'nin her bir bölümünde son rötuşlar yapılmaya devam edilirken, yarın ilk ezanın okunacak olması nedeniyle müezzinler tarafından akustik çalışması da yapılıyor. İçine girildiği andan itibaren İstanbul'un simgesi haline gelen selatin camilerinin adeta devamı hissini uyandıran Çamlıca Camisi, her bir bölümünde en ince ayrıntısına kadar düşünülen detaylarıyla ilgi çekiyor. Caminin yanı sıra müze, sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu, sanat atölyesi ve otoparkın da yer aldığı Çamlıca Camisi'nin inşasında birçok yenilik ve farklılık da hayata geçirildi. 34 METRE ÇAPINDAKİ KUBBESİ İSTANBUL'U SİMGELİYOR Osmanlı-Selçuklu mimari tarzı ile bugünün çizgilerinin bütünleştiği Çamlıca Camisi, kentin yeni sembollerinden biri haline geldi. Görkemli mimarisiyle İstanbul'un her noktasından rahatlıkla görülebilen Çamlıca Camisi, bu heybetli yapısına yakışır anlamda bazı rakamsal büyüklükleri de ihtiva ediyor. İmanın şartını temsilen 6 minareli inşa edilen Çamlıca Camisi'nin üç şerefeli 4 minaresi Malazgirt Zaferi'ne ithafen 107,1 metre, iki şerefeli 2 minaresi ise 90 metre yüksekliğinde yapıldı.