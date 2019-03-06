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'nde ilk ezan yarın sabah okunacak!

Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan 'nde ilk ezan yarın sabah okunacak. Temeli 6 yıl önce atılan caminin kapıları, üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili ile yarın cemaate açılacak.

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Giriş Tarihi: 06.03.2019 13:19 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 13:31
Çamlıca Camisi'nde ilk ezan yarın sabah okunacak!

Aynı anda 63 bin kişinin ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Türkiye'nin en büyük camisi , yarın ibadete açılacak.

Çamlıca Camisi'nde ilk ezan yarın sabah okunacak!

'nin her bir bölümünde son rötuşlar yapılmaya devam edilirken, yarın ilk ezanın okunacak olması nedeniyle müezzinler tarafından akustik çalışması da yapılıyor.

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Çamlıca Camisi'nde ilk ezan yarın sabah okunacak!

İçine girildiği andan itibaren İstanbul'un simgesi haline gelen selatin camilerinin adeta devamı hissini uyandıran , her bir bölümünde en ince ayrıntısına kadar düşünülen detaylarıyla ilgi çekiyor.

Çamlıca Camisi'nde ilk ezan yarın sabah okunacak!

Caminin yanı sıra müze, sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu, sanat atölyesi ve otoparkın da yer aldığı 'nin inşasında birçok yenilik ve farklılık da hayata geçirildi.

Çamlıca Camisi'nde ilk ezan yarın sabah okunacak!

34 METRE ÇAPINDAKİ KUBBESİ İSTANBUL'U SİMGELİYOR

Osmanlı-Selçuklu mimari tarzı ile bugünün çizgilerinin bütünleştiği , kentin yeni sembollerinden biri haline geldi.

Çamlıca Camisi'nde ilk ezan yarın sabah okunacak!

Görkemli mimarisiyle İstanbul'un her noktasından rahatlıkla görülebilen , bu heybetli yapısına yakışır anlamda bazı rakamsal büyüklükleri de ihtiva ediyor.

Çamlıca Camisi'nde ilk ezan yarın sabah okunacak!

İmanın şartını temsilen 6 minareli inşa edilen 'nin üç şerefeli 4 minaresi Malazgirt Zaferi'ne ithafen 107,1 metre, iki şerefeli 2 minaresi ise 90 metre yüksekliğinde yapıldı.

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