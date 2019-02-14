Çölde domates yetiştirilebilecek nitelikte gübre üretildi!

Özel bir iklimlendirme teknolojisiyle geliştirdikleri gübreleri 6 ülkeye gönderdiklerini, bu yıl 2 milyon dolarlık bir döviz girdisi beklediklerini aktaran Akın, "Her türlü doğal atığı kullanabiliyoruz. Atıklar doğada 6 ay ile 2 yıl arasında gübreye dönüşürken, biz süreci kontrollü şekilde kapalı sistemli makineyle 3-5 güne kadar indiriyoruz. Tesiste günlük 80 ton hayvansal atık işleme giriyor ve bundan 40 ton gübre elde ediliyor." diye konuştu.