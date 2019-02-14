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Çölde domates yetiştirilebilecek nitelikte üretildi!

'de bir makine mühendisinin geliştirdiği ve suyu yüzde 330 oranında tutma özelliğine sahip organik , çöl şartlarında dahi sebze üretimine imkan tanıyor

AA Ekonomide Bugün galerileri
Giriş Tarihi: 14.02.2019 12:15 Güncelleme Tarihi: 14.02.2019 12:34
Çölde domates yetiştirilebilecek nitelikte gübre üretildi!

'de bir makine mühendisinin geliştirdiği ve suyu yüzde 330 oranında tutma niteliğine sahip organik , çöl şartlarında dahi sebze üretimine imkan tanıyor.

Çölde domates yetiştirilebilecek nitelikte gübre üretildi!

Organik üretim konusunda yatırım yapan girişimci , bu alanda kullanılan gübrelerin ithalatla karşılanması ve yüksek fiyatlı olması üzerine "neden biz yapmayalım?" diyerek proje geliştirdi.

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Çölde domates yetiştirilebilecek nitelikte gübre üretildi!

Bitkisel ve hayvansal atıkları kısa sürede organik haline getirebilen kompost makinası geliştiren Akın, 'nin Acıpayam ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 milyon liralık hibe desteğini de arkasına alarak, 12 milyon liralık yatırımla ülkenin en büyük organik gübre tesisini kurdu.

Çölde domates yetiştirilebilecek nitelikte gübre üretildi!

Organik konusunda Ar-Ge çalışmalarının sonucu olarak rakiplerinden daha yüksek oranda su tutma kapasitesine sahip gübre geliştiren Akın, 3 bin 200 metrekaresi kapalı toplam 17 bin metrekarelik tesiste günlük 40 ton organik gübre üretme kapasitesiyle çalışmaya başladı.

Çölde domates yetiştirilebilecek nitelikte gübre üretildi!

Özellikle kurak topraklarda tarıma imkan tanıyan , kısa sürede Katar, Suudi Arabistan, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus ve Fas pazarına girdi. Atıkların dönüştürülmesiyle yapılan gübrenin ihracatı geçen yıl 300 tona ulaştı.

Çölde domates yetiştirilebilecek nitelikte gübre üretildi!

"YAPAY ZEKAYLA HER TÜR KATI ATIK DÖNÜŞTÜLÜYOR"

Biohumus Grup Genel Müdürü , AA muhabirine yaptığı açıklamada, tamamen yerli otomasyon makinelerin çalıştığı tesiste yapay zekadan da yararlandıklarını, her türlü katı atığın geri dönüşümünü sağlayabildiklerini bildirdi.

Çölde domates yetiştirilebilecek nitelikte gübre üretildi!

Özel bir iklimlendirme teknolojisiyle geliştirdikleri gübreleri 6 ülkeye gönderdiklerini, bu yıl 2 milyon dolarlık bir döviz girdisi beklediklerini aktaran Akın, "Her türlü doğal atığı kullanabiliyoruz. Atıklar doğada 6 ay ile 2 yıl arasında gübreye dönüşürken, biz süreci kontrollü şekilde kapalı sistemli makineyle 3-5 güne kadar indiriyoruz. Tesiste günlük 80 ton hayvansal atık işleme giriyor ve bundan 40 ton elde ediliyor." diye konuştu.

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