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Doktor ve tekstilci iki arkadaş "" üretti!

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Giriş Tarihi: 08.10.2018 15:19 Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 15:30
Doktor ve tekstilci iki arkadaş cayrokopter üretti!

'de yaşayan doktor ve tekstilci iki arkadaş, hobi olarak ilgilenmeye başladıkları hava araçlarından esinlenerek 2 (döner kanatlı ve pervaneli hava taşıtı) üretmeyi başardı.

Doktor ve tekstilci iki arkadaş cayrokopter üretti!

Hobi olarak model uçak ile helikopter yapıp uçuran Çocuk Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Levent Ceyhan ve tekstilci Hacı Ceylan, kendi mesleklerinin dışında bu alanda kendilerini geliştirmeye ve farklı hava araçlarını üretmeye karar verdi.

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Doktor ve tekstilci iki arkadaş cayrokopter üretti!

Uzun zaman arayış içerisinde olan 2 arkadaş, internetten tesadüfen gördükleri i yapabileceklerini düşünerek, imalatta kendilerine lazım olabilecek makine ile malzemeleri satın alıp işe başladı.

Doktor ve tekstilci iki arkadaş cayrokopter üretti!

Yaklaşık 10 yıldır insansız hava araçlarıyla uğraşan Ceyhan ve Ceylan, 2 yıl süren çalışmaların ardından üretimde kendilerine gerekli olabilecek tüm malzemeleri toparladıktan sonra yurt dışından temin ettikleri motor ile leri üretti.

Doktor ve tekstilci iki arkadaş cayrokopter üretti!

Ceyhan ve Ceylan'ın tamamen kendi emekleriyle üretimini yaptıkları 2 , 100 kilometre hız yapabilme ve güvenli şekilde 1,5 saat havada kalabilme özelliğine sahip.

Doktor ve tekstilci iki arkadaş cayrokopter üretti!

Ceyhan, uzun süren üretim aşamasının ardından gerekli test uçuşlarını yaptıklarını belirtti.

Yaklaşık 10 yıldır bu hava aracı üzerinde çalışma yaptıklarını anlatan Ceyhan, "Kendimize güvendik. Alet, edevat ve teçhizatlarımızı aldıktan sonra bir atölye kurduk. Çalışmalarımıza başladık. Tabi bu bir seferde olmadı denemelerle ve elde edilen verilerle araç şekillendi. Böylece aracımız son halini aldı. Şu anda aracımızın tasarımından üretimine kadar her şeyi kendimiz yapıp ortaya koyabiliyoruz. 2 yıl çalıştıktan sonra bu hava aracımızı ürettik. Yaklaşık 7 yıldır da ufak tefek test uçuşlarıyla devam ediyoruz. Şu an aktif olarak uçabilen Türkiye'deki tek hava aracıdır." diye konuştu.

Doktor ve tekstilci iki arkadaş cayrokopter üretti!
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