Doktor ve tekstilci iki arkadaş cayrokopter üretti!

Ceyhan, uzun süren üretim aşamasının ardından gerekli test uçuşlarını yaptıklarını belirtti.

Yaklaşık 10 yıldır bu hava aracı üzerinde çalışma yaptıklarını anlatan Ceyhan, "Kendimize güvendik. Alet, edevat ve teçhizatlarımızı aldıktan sonra bir atölye kurduk. Çalışmalarımıza başladık. Tabi bu bir seferde olmadı denemelerle ve elde edilen verilerle araç şekillendi. Böylece aracımız son halini aldı. Şu anda aracımızın tasarımından üretimine kadar her şeyi kendimiz yapıp ortaya koyabiliyoruz. 2 yıl çalıştıktan sonra bu hava aracımızı ürettik. Yaklaşık 7 yıldır da ufak tefek test uçuşlarıyla devam ediyoruz. Şu an aktif olarak uçabilen Türkiye'deki tek hava aracıdır." diye konuştu.