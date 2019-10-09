Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Emekli için 1.000 TL banka promosyonu! Emekli maaşı için hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

için 1.000 TL promosyonu! için hangi banka ne kadar veriyor?

için kazanç kapısı kapanmıyor! için birçok farklı alternatiflerle verme yarışına girdi. Bankalara verilen '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü ile dışında bin liraya varan imkanına kavuşmak mümkün. Bankalar ayrıca 2 gün erken maaş, emekli müşteri kazandırana 125 lira gibi imkanlar da sunuyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Bankaların sunduğu diğer avantajlar neler? İşte hakkında son dakika haber ve gelişmeler!

Giriş Tarihi: 09.10.2019 09:53 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 09:59
Emekli için 1.000 TL banka promosyonu! Emekli maaşı için hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Bankaların rekabeti sürüyor. için pek çok özel imkan sunan bankalar, 3 yıllık dönem için miktarını bin liraya kadar çıkardı.

Emekli için 1.000 TL banka promosyonu! Emekli maaşı için hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Faizsiz 2 gün erken maaş, müşteri kazandırana 100-125 lira ödeme gibi uygulamalar da var. İşte bazı kampanyalar:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli için 1.000 TL banka promosyonu! Emekli maaşı için hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor. , maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.

Emekli için 1.000 TL banka promosyonu! Emekli maaşı için hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. İndirimli alışveriş, özel faizli kredi gibi uygulamaları var.

Emekli için 1.000 TL banka promosyonu! Emekli maaşı için hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

FİBANKA: Maaşa göre 330, 415, 500 lira ödemesi yapıyor.

Emekli için 1.000 TL banka promosyonu! Emekli maaşı için hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

ING: 450 liraya varan ödemeye ek olarak , 2 otomatik fatura talimatı vererek 250, ING Mobil kullanarak 50 lira ek nakit kazanabiliyor.

Emekli için 1.000 TL banka promosyonu! Emekli maaşı için hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

İŞ BANKASI: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Kredi kartı ücreti almıyor, özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları sağlıyor.

BİZE ULAŞIN