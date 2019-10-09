Emekli için 1.000 TL banka promosyonu! Emekli maaşı için hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekli için kazanç kapısı kapanmıyor! Emekliler için birçok banka farklı alternatiflerle promosyon verme yarışına girdi. Bankalara verilen '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü ile emekli maaşı dışında bin liraya varan ek gelir imkanına kavuşmak mümkün. Bankalar ayrıca 2 gün erken maaş, emekli müşteri kazandırana 125 lira gibi imkanlar da sunuyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Bankaların sunduğu diğer avantajlar neler? İşte emekli maaşları hakkında son dakika haber ve gelişmeler!