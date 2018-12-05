Emekliye 520 TL! Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklilere müjdeli haber geldi! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, 5 aylık enflasyona göre yüzde 10.64 çıktı. Peki, bu oranlarla emekli maaşındaki artış ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar!