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Emekliye 520 TL! Güncel ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 05.12.2018 09:26 Güncelleme Tarihi: 05.12.2018 09:47
Emekliye 520 TL! Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
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Emekliye 520 TL! Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklilere müjdeli haber geldi! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, 5 aylık enflasyona göre yüzde 10.64 çıktı. Peki, bu oranlarla emekli maaşındaki artış ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek ne kadar olacak? İşte tüm detaylar!

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Emekliye 520 TL! Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Ocak ayı yaklaşırken; emeklilerin gözü zam oranına çevrildi. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek.

Emekliye 520 TL! Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu da 3 Ocak'ta belli olacak. TÜİK'in dün açıkladığı enflasyon verileri zammın ipuçlarını veriyor. Buna göre; Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.64 çıktı.

Emekliye 520 TL! Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Yani 5 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 10.64 olarak görünüyor.

Emekliye 520 TL! Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Zam oranının belli olması için sadece tek veri kaldı. Aralık enflasyonuna göre oran artacak ya da azalacak.

Emekliye 520 TL! Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

NASIL DEĞİŞECEK?

Yüzde 10.64'lük oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına 108,68 ile 520,53 lira arasında artış getiriyor.

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