Emekliye 520 TL! Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklilere müjdeli haber geldi! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, 5 aylık enflasyona göre yüzde 10.64 çıktı. Peki, bu oranlarla emekli maaşındaki artış ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar! Ocak ayı yaklaşırken; emeklilerin gözü zam oranına çevrildi. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak. TÜİK'in dün açıkladığı enflasyon verileri zammın ipuçlarını veriyor. Buna göre; Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.64 çıktı. Yani 5 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 10.64 olarak görünüyor. Zam oranının belli olması için sadece tek veri kaldı. Aralık enflasyonuna göre oran artacak ya da azalacak. NASIL DEĞİŞECEK?