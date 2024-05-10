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Altın gram fiyatı yükseliş trendini güçlendirdi! Çeyrek, 22 ayar bilezik bugün ne kadar? (10 Mayıs 2024)

Altın fiyatları yeni güne yükseliş trendini güçlendirerek başladı. ONS 2350 dolar bandını aşmasıyla 2370 dolardan işlem görüyor. Buradan esen rüzgarla artan altın gram fiyatı iç piyasada 2450 TL üstüne çıktı. Altın fiyatları tarafındaki yukarı yönlü hareketler sonrası yatırımcısı Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı için yakın takibe girdi. İşte 10 Mayıs 2024 altın fiyatları...

Oluşturma Tarihi 10 Mayıs 2024 15:16

Son Güncelleme Tarihi 10 Mayıs 2024 15:16

Altın fiyatları rotasını yukarı döndürdü. Altın gram fiyatı ONS'a paralel yükseliş kaydetti. ONS 2350 dolar üzerinde seyrederken altın gram fiyatı 2450 lira üstüne çıktı. Yükselişler sonrası altın yatırımcısı ve düğün yapacak olanlar piyasayı yakın takibe aldı.

ALTIN GRAM FİYATI NE KADAR?

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 460 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,6 primle 2 bin 433 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yüzde 1,1 yükselişle başlamasının saat 10.10 itibarıyla 2 bin 460 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 40 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 110 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı gerileyen tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini düşürmesiyle şu sıralarda yüzde 1,0 primle 2 bin 370 dolardan işlem görüyor.

Dün tahvil piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,50'ye geriledi.

ABD'de dün ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 4 Mayıs ile biten haftada 231 bin kişiyle geçen yıl ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Bununla birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri de sözle yönlendirmelerine devam ederken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyon görünümüne ilişkin belirsizliklerin arttığını belirterek, para politikasının kısıtlayıcı olduğunu ancak enflasyonu düşürmenin daha fazla zaman alabileceğini söyledi.

Analistler, Fed yetkililerinin gelecek hafta açıklanacak enflasyon verileri öncesinde temkinli duruşlarını koruduğunun altını çizerek, iş gücü piyasasında soğuma işaretlerinin devam etmesinin Fed'in eylülde faiz indirimine gideceğine ilişkin öngörülerin güçlenmesine neden olduğunu ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu sene yüzde 91 ihtimalle bankanın en az bir faiz indirimine gideceğinin tahmin edildiğini aktaran analistler, bu hamlenin yüzde 70 olasılıkla eylül ayında yapılmasının beklendiğini dile getirdi.

Analistler, ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi'nin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 450 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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