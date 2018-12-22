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Evleneceklere müjde! 165 milyonluk

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomide Bugün galerileri
Giriş Tarihi: 22.12.2018 10:07 Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 10:27
Evleneceklere müjde! 165 milyonluk çeyiz desteği

Hükümetin azami devlet katkısını geçen yıl 7 bin 500 liraya çıkardığı '' uygulamasında 68 milyon TL birikti. Devlet, yuva kurmak isteyenlere 165 milyon TL destek sağlayacak. 'nde ilk ödeme 2019 yılında yapılacak.

Evleneceklere müjde! 165 milyonluk çeyiz desteği

Hükümetin, evlenmeye hazırlanan gençlere destek için yaşama geçirdiği "" binlerce çiftin yüzünü güldürdü.

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Evleneceklere müjde! 165 milyonluk çeyiz desteği

Devlet katkısı 7 bin 500 liraya çıkarılan uygulamasına 22 binden fazla kişi katılırken biriken para 68 milyon liraya yaklaştı.

Evleneceklere müjde! 165 milyonluk çeyiz desteği

Devlet, yuva kurmak isteyen ancak maddi sorunlar nedeniyle hayalini gerçekleştiremeyen gençlere yaklaşık 165 milyon lira destek sağlayacak. Çeyiz hesabından ilk ödeme 2019 yılında yapılacak.

Evleneceklere müjde! 165 milyonluk çeyiz desteği

15 BANKADA HESAP AÇILDI

" ve Devlet Katkısı" uygulaması kapsamında 15 bankada aktif çeyiz hesabı açıldı.

Evleneceklere müjde! 165 milyonluk çeyiz desteği

Çeyiz hesabından yararlanmak için evlenmemiş, 24 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor.

Evleneceklere müjde! 165 milyonluk çeyiz desteği

Devlet katkısından yararlanabilmek için de 3 yıl sistemde kalınması gerekiyor. En yüksek destek tutarı olan 7 bin 500 liradan yararlanabilmek için ödemelerin düzenli olması gerekiyor.

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