Evleneceklere müjde! 165 milyonluk çeyiz desteği

Hükümetin azami devlet katkısını geçen yıl 7 bin 500 liraya çıkardığı 'çeyiz hesabı' uygulamasında 68 milyon TL birikti. Devlet, yuva kurmak isteyenlere 165 milyon TL destek sağlayacak. Çeyiz desteği'nde ilk ödeme 2019 yılında yapılacak. Hükümetin, evlenmeye hazırlanan gençlere destek için yaşama geçirdiği 'çeyiz hesabı' binlerce çiftin yüzünü güldürdü. Devlet katkısı 7 bin 500 liraya çıkarılan çeyiz hesabı uygulamasına 22 binden fazla kişi katılırken biriken para 68 milyon liraya yaklaştı. Devlet, yuva kurmak isteyen ancak maddi sorunlar nedeniyle hayalini gerçekleştiremeyen gençlere yaklaşık 165 milyon lira destek sağlayacak. Çeyiz hesabından ilk ödeme 2019 yılında yapılacak. 15 BANKADA HESAP AÇILDI Çeyiz hesabından yararlanmak için evlenmemiş, 24 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor. Devlet katkısından yararlanabilmek için de 3 yıl sistemde kalınması gerekiyor. En yüksek destek tutarı olan 7 bin 500 liradan yararlanabilmek için ödemelerin düzenli olması gerekiyor.