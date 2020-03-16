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Haberler Galeri İGA'dan coronavirüse karşı "kırmızı bant" uygulaması

'dan coronavirüse karşı "" uygulaması

işletmecisi , yeni tip () ile mücadele amacıyla havalimanında yolcular arası bekleme mesafesini belirleyen "" uygulaması başlattı.

AA Ekonomide Bugün
Giriş Tarihi: 16.03.2020 12:57 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 13:00
İGA'dan coronavirüse karşı kırmızı bant uygulaması

İstanbul Havalimanı'nda coronavirüse karşı önlemler kapsamında güvenlik ve pasaport sırası bekleyen yolcular için kırmızı bant uygulaması başlatıldı.

İGA'dan coronavirüse karşı kırmızı bant uygulaması

, Kovid-19'a karşı aldığı önlemlere bir yenisini daha ekledi. Sıraya girilen noktalara çekilerek, yolcuların yakın temasta bulunmalarının önüne geçildi.

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İGA'dan coronavirüse karşı kırmızı bant uygulaması

''" uygulaması ile "sosyal mesafeleşme'' kuralları çerçevesinde yolcuların seyahatleri daha güvenli hale getirildi.

İGA'dan coronavirüse karşı kırmızı bant uygulaması

Uzmanların 'sosyal mesafe' önemine dikkat çekmesinin ardından İstanbul Havalimanı İşletmecisi pasaport ve güvenlik kontrol noktalarına 90 santimetre aralıklarla kırmızı bant çekti.

İGA'dan coronavirüse karşı kırmızı bant uygulaması

Yolcular pasaport ve güvenlik kontrol noktalarından geçerken, kırmızı bant aralıklarına dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.

İGA'dan coronavirüse karşı kırmızı bant uygulaması
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İGA'dan coronavirüse karşı kırmızı bant uygulaması
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