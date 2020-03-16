İGA'dan coronavirüse karşı kırmızı bant uygulaması

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, yeni tip coronavirüs (Covid-19) ile mücadele amacıyla havalimanında yolcular arası bekleme mesafesini belirleyen 'kırmızı bant' uygulaması başlattı. İstanbul Havalimanı'nda coronavirüse karşı önlemler kapsamında güvenlik ve pasaport sırası bekleyen yolcular için kırmızı bant uygulaması başlatıldı. İGA, Kovid-19'a karşı aldığı önlemlere bir yenisini daha ekledi. Sıraya girilen noktalara kırmızı bant çekilerek, yolcuların yakın temasta bulunmalarının önüne geçildi. ''Kırmızı bant' uygulaması ile 'sosyal mesafeleşme'' kuralları çerçevesinde yolcuların seyahatleri daha güvenli hale getirildi. Uzmanların 'sosyal mesafe' önemine dikkat çekmesinin ardından İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA pasaport ve güvenlik kontrol noktalarına 90 santimetre aralıklarla kırmızı bant çekti. Yolcular pasaport ve güvenlik kontrol noktalarından geçerken, kırmızı bant aralıklarına dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.