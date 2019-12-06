İşte kış tatili için en güzel kayak merkezleri!

Kış sporlarıyla dolu hareketli bir tatilin ve bembeyaz olmuş dağlarda nefes kesen manzaraların hayalini kuranların heyecanla beklediği aylar en sonunda geldi. Kış aylarında planlayacağınız tatille hem mevsimin tadını sonuna kadar çıkarabilir hem de yoğunlaşan iş temponuz arasında ihtiyacınız olan molayı verebilirsiniz. Kayak, snowboard gibi kış sporu tutkunlarının akınına uğrayan kayak merkezleri, soğuğu sevenler ve karla kaplı doğa manzarası eşliğinde sevdikleriyle huzurlu ve eğlenceli vakit geçirmek isteyenler için de birbirinden güzel alternatifler sunuyor. İşte Türkiye ve Avrupa'dan en güzel kayak merkezleri!