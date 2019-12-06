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  • İşte kış tatili için en güzel kayak merkezleri!

İşte için !

Kış sporlarıyla dolu hareketli bir tatilin ve bembeyaz olmuş dağlarda nefes kesen manzaraların hayalini kuranların heyecanla beklediği aylar en sonunda geldi. Kış aylarında planlayacağınız tatille hem mevsimin tadını sonuna kadar çıkarabilir hem de yoğunlaşan iş temponuz arasında ihtiyacınız olan molayı verebilirsiniz. Kayak, snowboard gibi kış sporu tutkunlarının akınına uğrayan , soğuğu sevenler ve karla kaplı doğa manzarası eşliğinde sevdikleriyle huzurlu ve eğlenceli vakit geçirmek isteyenler için de birbirinden güzel alternatifler sunuyor. İşte ve 'dan !

İHA Ekonomide Bugün
Giriş Tarihi: 06.12.2019 13:56 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 13:59
İşte kış tatili için en güzel kayak merkezleri!

Yaz tatili sevenleri her seferinde sürpriz koylarla karşılayan , kayak tatili rotaları bakımından da tam bir cennet. Ilıman iklimden sert kışa uzanan bir coğrafyada ülkemizdeki arasında Bursa'daki Uludağ, Bolu'daki Kartalkaya, Erzurum'daki Palandöken, Isparta'daki Davraz, İzmir'deki Bozdağ, Gümüşhane'deki Zigana, Ardahan'daki Yalnızçam yer alıyor. İşte Türkiye ve 'dan en güzel kayak merkezleri!

İşte kış tatili için en güzel kayak merkezleri!

ULUDAĞ

Kayak denilince akla gelen ilk merkezlerden biri olan Uludağ' da aralık ayında başlayan kış sezonu mart sonuna kadar sürüyor. Uludağ konforlu otelleri, kaliteli pistleriyle yüksek hizmet standartlarından dolayı kayakseverlerin tercih ettiği yerlerin başında yer alıyor. 15 özel tesisin yanı sıra 12 adet kamuya ait konaklama tesisinin olduğu Uludağ'ı tercih ederseniz fiyat avantajı nedeniyle Bursa şehir merkezinde konaklayarak günübirlik Uludağ ziyareti de yapabilirsiniz.

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İşte kış tatili için en güzel kayak merkezleri!

KARTALKAYA

Kartalkaya , Bolu şehir merkezinden 38 kilometre uzaklıkta yer alıyor. İstanbul ve Ankara'nın tam ortasında yer alması nedeniyle de metropol hayatından kaçmak isteyenler için ideal bir kış turizmi adresi. 5 konaklama tesisi ve 1600 yatak kapasitesinin bulunduğu Kartalkaya; farklı zorluk derecelerine sahip olan 25 pistten oluşuyor. Tüm sezon boyunca açık olan Kartalkaya, kayak ve snowboard yapanların yanı sıra etkileyici manzaralarıyla da kış aylarının en sevilen adreslerinden biri.

İşte kış tatili için en güzel kayak merkezleri!

PALANDÖKEN

Erzurum şehir merkezine yalnızca 10 kilometre mesafede bulunan Palandöken, yılın neredeyse yarısı boyunca kayak yapmaya elverişli arasında yer alıyor. Palandöken 'nde pistlerin toplam uzunluğunun 30 kilometreyi buluyor. Burada yeni başlayanlara uygun eğitim ve ekipman imkanları olduğu gibi profesyonel kayak sporcularına ve dağcılara uygun son derece dik ve zorlu pistler de mevcut. Palandöken'de kamp yapabileceğiniz ya da oteller mevki'inde kalabileceğiniz gibi; konaklama için Erzurum şehir merkezini de tercih edebilirsiniz.

İşte kış tatili için en güzel kayak merkezleri!

DAVRAZ

Isparta Ovası'nı kuşatan Davraz Dağı, kayak tatiline de son derece uygun coğrafi özelliklere ve iklim özelliklerine sahip. Kayak merkezinin zirvelerinde, Eğirdir Gölü'nün muhteşem manzarası kayak tutkunlarını karşılıyor. Isparta şehir merkezine 26 kilometre mesafede yer alan dağ için, kış mevsimi boyunca ulaşımın hiç aksamaması sağlanıyor. Dağdaki mekanik tesisler; 3 adet telesiyej, 1 adet teleski ve 2 adet de baby lift olmak üzere oldukça zengin. İster amatör ister profesyonel olun Davraz'da kendinize göre mutlaka bir pist bulabilirsiniz.

İşte kış tatili için en güzel kayak merkezleri!

BOZDAĞ

İzmir'i yaz tatiliyle bağdaştıran seyahatseverler için sürpriz bir adres olan Bozdağ , Ege'nin ılıman iklimine rağmen her kış mevsiminde ortaya çıkan bir doğal cennet. Sezon geç başlayıp erken bittiği için mümkünse ocak ayı ortalarında Bozdağ'ı tercih edebilir; hem konaklama tesisleri hem de kayak yapılabilen alanların oldukça mütevazı olduğu yerde son derece uygun fiyatlarla tatil yapabilirsiniz. Ödemiş merkeze 26 kilometre olan Bozdağ'a giderseniz Tire ve Ödemiş'teki küçük otel ve pansiyonları da değerlendirebilirsiniz.

İşte kış tatili için en güzel kayak merkezleri!

ZİGANA

Kar kalınlığı 150 santimetreyi bulan ve sezon boyunca bembeyaz manzaralarıyla nefes kesen dev bir ormanlık alan olan Zigana , Karadeniz'in en popüler kayak merkezlerinden biri. Kayak merkezinde 1900 ve 2500 metre arasında değişen pistler, 1 adet teleski ve 1 adet baby lift bulunuyor. Kayak dersi alma ve kayak ekipmanı kiralama fırsatlarının bulunduğunu merkezde kış sezonunu kaçıranlar, Zigana'nın muhteşem manzaralarını yazın da ziyarete edebilirler.

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