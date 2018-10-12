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  • Kilosunu 80- 100 liradan satıyor, siparişlere yetişemiyor!

Kilosunu 80- 100 liradan satıyor, siparişlere yetişemiyor!

Giriş Tarihi: 12.10.2018 11:35 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 11:44
Kilosunu 80- 100 liradan satıyor, siparişlere yetişemiyor!

'ın Kuyucak ilçesinde, 'kurt üzümü' olarak bilinen, ana vatanı Tibet olan 'yi yetiştiren Gülperi- çifti, artan sipariş taleplerine yetişemez hale geldi.

Kilosunu 80- 100 liradan satıyor, siparişlere yetişemiyor!

Fransa'da yaklaşık 15 yıl terzilik ve tercümanlık yapan (68), 1988 yılında memleketi 'ın Kuyucak ilçesine kesin dönüş yaptı.

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Kilosunu 80- 100 liradan satıyor, siparişlere yetişemiyor!

Mesleğine burada devam edip, konfeksiyon atölyesi kurmak isteyen Saatçioğlu, kendisini tarımın içinde bulundu. Saatçioğlu, Kuyucak'ın kırsal Gencelli Mahallesi'nde önce tavuk çiftliği kurdu, bu işi yaparken de tarım fuarlarına katıldı.

Kilosunu 80- 100 liradan satıyor, siparişlere yetişemiyor!

Bu süreçte değişik ülkelerden fidanlar getirip, kendi arazisinde deneme üretimleri yapan Saatçioğlu'nun yetiştirdiği, mayhoş tadı olan erkenci dutlar büyük ilgi gördü.

Kilosunu 80- 100 liradan satıyor, siparişlere yetişemiyor!

Bodur ağaçlarda yetişen bu dutların gerek dondurma gerekse reçel ve şurup üretiminde tercih edilen ürün olması ile kazanç sağlayan Saatçioğlu, bölge üreticisine örnek olmak istemesi ve bu işi de sevmesi nedeniyle alternatif ürün üretimlerini sürdürüp, 7 yıl önce kayın mantarı ve yetiştirmeye başladı.

Kilosunu 80- 100 liradan satıyor, siparişlere yetişemiyor!

Eşi Gülperi Saatçioğlu (56) ile 7 yıl önce Tibet'ten tohumlarından elde ettikleri fidanları sulama kolaylığı olması için 6 dönümlük zeytin bahçesindeki ağaçlarının arasına diken , şimdi 100 goji berry ağacının sahibi oldu.

Kilosunu 80- 100 liradan satıyor, siparişlere yetişemiyor!

Saatçioğlu çifti, bu ağaçlardan mayıs ayı sonuna başlayıp, ekim ayına kadar hasadını yaptıkları meyvelerin bir bölümünü yaş olarak bir bölümü de evlerinin önünde oluşturdukları seralarda kurutup, kalitesine göre kilosunu 80- 100 liradan pazarlarda satıyor.

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