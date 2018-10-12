Kilosunu 80- 100 liradan satıyor, siparişlere yetişemiyor!

Bodur ağaçlarda yetişen bu dutların gerek dondurma gerekse reçel ve şurup üretiminde tercih edilen ürün olması ile kazanç sağlayan Saatçioğlu, bölge üreticisine örnek olmak istemesi ve bu işi de sevmesi nedeniyle alternatif ürün üretimlerini sürdürüp, 7 yıl önce kayın mantarı ve goji berry yetiştirmeye başladı.