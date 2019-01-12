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Milyonlara müjdesi!

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Ekonomide Bugün galerileri
Giriş Tarihi: 12.01.2019 09:53 Güncelleme Tarihi: 12.01.2019 10:04
Milyonlara maaş müjdesi!

alanlar ve staj yapanlarla öğrencilerin ücretleri, ve memur katsayısı ile artırıldı. Ocaktan itibaren milyonlarca vatandaş daha yüksek ücret alacak

Milyonlara maaş müjdesi!

Ocak ayı sadece asgari ücretle çalışan işçiler ve emeklilerle memurlar için değil alanlar için de ayı oluyor.

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Milyonlara maaş müjdesi!

ALMAK KOLAYLAŞIYOR

Yaşlı maaşı, engelli maaşı ve evde bakım maaşı gibi yardım alanlara ödenen ücretler ocak ayında asgari ücretin ve memur katsayısının yükselmesiyle artırıldı.

Milyonlara maaş müjdesi!

Sadece sosyal yardımlar değil stajyerlerin aldığı maaşlara ve yazın çalışacak üniversitelilerin ücretlerine de geldi. İşçilerin kıdem tazminat tavanı 6.107 lira 60 kuruşa yükseltildi.

Milyonlara maaş müjdesi!

zammı aynı zamanda bu sosyal yardımları almak için gerekli gelir şartını da yukarı çekerek alma kriterini kolaylaştırmış oldu.

Milyonlara maaş müjdesi!

Daha önce daha az geliri olmasına rağmen sosyal yardımdan yararlanamayan vatandaşlar şimdi daha çok gelire rağmen bu yardımları alabilecek. İşte detaylar…

Milyonlara maaş müjdesi!

ENGELLİYE 720 TL MAAŞ:

Yüzde 40 ile yüzde 69 engeli olanların aylığı 433,68 liradan 480,21 liraya çıkacak. Yüzde 70 ve üstü engeli olanların aylığı da 650,51 liradan 720,32 liraya ulaşacak.

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