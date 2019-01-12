Milyonlara maaş müjdesi!

Sosyal yardım alanlar ve staj yapanlarla öğrencilerin ücretleri, asgari ücret ve memur maaş katsayısı ile artırıldı. Ocaktan itibaren milyonlarca vatandaş daha yüksek ücret alacak Ocak ayı sadece asgari ücretle çalışan işçiler ve emeklilerle memurlar için değil sosyal yardım alanlar için de zam ayı oluyor. ALMAK KOLAYLAŞIYOR Sadece sosyal yardımlar değil stajyerlerin aldığı maaşlara ve yazın çalışacak üniversitelilerin ücretlerine de zam geldi. İşçilerin kıdem tazminat tavanı 6.107 lira 60 kuruşa yükseltildi. Asgari ücret zammı aynı zamanda bu sosyal yardımları almak için gerekli gelir şartını da yukarı çekerek alma kriterini kolaylaştırmış oldu. Daha önce daha az geliri olmasına rağmen sosyal yardımdan yararlanamayan vatandaşlar şimdi daha çok gelire rağmen bu yardımları alabilecek. İşte detaylar… ENGELLİYE 720 TL MAAŞ: