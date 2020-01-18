Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uyku odaları hizmete girdi

"BİR TÜRK FİRMASI OLMASI BİZİ GURURLANDIRIYOR"

Uyku odaları hakkında İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı İşletmesi (İSG) Ticari İşler Direktörü Yücel Ecer, " Dış hatlar hava tarafında yer alan uyku kabinlerimizde otel ve lounge konseptimizi bir araya getirdik. Toplam 10 tane kadınlar için 18'i ise erkeklere olmak üzere 28 tane uyku kabinimiz bulunmakta. Buna ilave olarak da ailelerin beraber konaklayacakları ayrı bir odamız mevcut. Bu uygulama dünyada ve Türkiye'de ilk defa Sabiha Gökçen'de başlamıştır. Bu anlamda da çok heyecanlıyız. Hedefimiz dış hat yolcularımızın konaklama ihtiyacını karşılamak. Daha öncesinde yaptığımız uzun araştırmalar sonucunda kepler firmasıyla çalışma kararı aldık. Çünkü onların projeleri bizi çok heyecanlandırdı. Kepler'de bu uygulamasını ilk defa Sabiha Gökçen'de başlattı. Buradan dünyaya açılmayı hedefliyor. Kepler'in bir Türk firması olması bizi ayrıca gururlandırıyor." dedi.