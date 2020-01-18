Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uyku odaları hizmete girdi

"UYKU KABİNLERİNİN İÇİ DÜNYADA Kİ EN TEKNOLOJİK UYGULAMALARA SAHİP"
Uyku odalarının kullanıımıyla ilgili de bilgi veren Ecer, "Yolcu geldiğinde rezervasyon yaptırmak için onlara özel üretilmiş olan kioks'dan check-in işlemlerini yapıyor. Daha sonrasında ürettikleri kare kod vasıtasıyla lounge alanına giriyor. Lounge alanına girer girmez kendilerine özel olarak ayrılmış olan saklama dolaplarında eşyalarını saklayıp daha sonra uyku kabinlerinin içine giriyor. Uyku kabinlerinin içi dünyadaki en teknolojik uygulamalara sahip. İçerisinde bir tane televizyonumuz var. Yolcularımız televizyondan, kablo tv, Netflix, Blu TV gibi televizyon kanallarını izleyebiliyor. Ayrıca yolculara tahsis edilen bir adet de özel tabletimiz mevcut. Tabletten yolcular ekstra hizmetlerini talep etmekteler. Bu talepler daha sonra da alan içerisinde bulunan robot tarafından kendilerine sağlanmaktadır." diye konuştu.