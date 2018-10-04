Servetleri dudak uçuklattı! İşte dünyanın en zenginleri

Forbes Amerika'nın en zengin isimlerini açıkladı. Birinci sıradaki isim, ikinci sıradakine neredeyse 2 kat fark attı. İşte zenginler ve dudak uçuklatan servetleri... 30- Donald Bren Şirketi: Emlak sektörü 2018 serveti (Milyar dolar): 16.4 29- Harold Hamm & Ailesi Şirketi: Enerji sektörü 2018 serveti (Milyar dolar):17.2 28- Abigail Johnson Şirketi: Finans Sektörü 2018 serveti (Milyar dolar):17.3 27- Len Blavatnik Şirketi: İş insanı 2018 serveti (Milyar dolar):17.9 26- Rupert Murdoch & Ailesi Şirketi: Televizyon, Gazete ağı 2018 serveti (Milyar dolar):18 25- Ray Dalio Şirketi: İş insanı 2018 serveti (Milyar dolar):18.1 24- Elon Musk Şirketi: Tesla Motors 2018 serveti (Milyar dolar):19.6