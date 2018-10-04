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dudak uçuklattı! İşte dünyanın en zenginleri

Forbes Amerika'nın en zengin isimlerini açıkladı. Birinci sıradaki isim, ikinci sıradakine neredeyse 2 kat fark attı. İşte zenginler ve dudak uçuklatan ...

Giriş Tarihi: 04.10.2018 16:08 Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 16:32
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dudak uçuklattı! İşte dünyanın en zenginleri
Servetleri dudak uçuklattı! İşte dünyanın en zenginleri

30- Donald Bren

Şirketi: Emlak sektörü

2018 serveti (Milyar dolar): 16.4

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dudak uçuklattı! İşte dünyanın en zenginleri
Servetleri dudak uçuklattı! İşte dünyanın en zenginleri

29- Harold Hamm & Ailesi

Şirketi: Enerji sektörü

2018 serveti (Milyar dolar):17.2

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dudak uçuklattı! İşte dünyanın en zenginleri
Servetleri dudak uçuklattı! İşte dünyanın en zenginleri

28- Abigail Johnson

Şirketi: Finans Sektörü

2018 serveti (Milyar dolar):17.3

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dudak uçuklattı! İşte dünyanın en zenginleri
Servetleri dudak uçuklattı! İşte dünyanın en zenginleri

27- Len Blavatnik

Şirketi: İş insanı

2018 serveti (Milyar dolar):17.9

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dudak uçuklattı! İşte dünyanın en zenginleri
Servetleri dudak uçuklattı! İşte dünyanın en zenginleri

26- Rupert Murdoch & Ailesi

Şirketi: Televizyon, Gazete ağı

2018 serveti (Milyar dolar):18

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dudak uçuklattı! İşte dünyanın en zenginleri
Servetleri dudak uçuklattı! İşte dünyanın en zenginleri

25- Ray Dalio

Şirketi: İş insanı

2018 serveti (Milyar dolar):18.1

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dudak uçuklattı! İşte dünyanın en zenginleri
Servetleri dudak uçuklattı! İşte dünyanın en zenginleri

24- Elon Musk

Şirketi: Tesla Motors

2018 serveti (Milyar dolar):19.6

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