Siirt fıstığı dünyaya açılıyor! Avrupanın en büyük fıstık işleme tesisi kuruldu...

Siirt fıstığı, Rusya ve Avrupa'ya ihraç edilecek. 9 bin ailenin geçimini sağlayan fıstığın işlenmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile AB iş birliğiyle yürütülen 10 milyon avroluk proje kapsamında Avrupa'nın en büyük fıstık işleme tesisi Siirt'te kuruldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Tesis tam kapasiteyle faaliyete geçtiği zaman 100 kişilik istihdam sağlayacak. Siirt fıstığının Avrupa ve Rusya'ya ihracı için anlaşmalar yapılıyor. Bu projeyle dağ, taş fıstık ağacı oldu. Projemiz göçün önlenmesi ve istihdama sağladığı katkı açısından oldukça etkili olacak" dedi