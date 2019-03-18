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dünyaya açılıyor! Avrupanın en büyük işleme tesisi kuruldu...

, Rusya ve Avrupa'ya ihraç edilecek. 9 bin ailenin geçimini sağlayan fıstığın işlenmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile AB iş birliğiyle yürütülen 10 milyon avroluk proje kapsamında Avrupa'nın en büyük işleme tesisi 'te kuruldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Tesis tam kapasiteyle faaliyete geçtiği zaman 100 kişilik istihdam sağlayacak. Siirt fıstığının Avrupa ve Rusya'ya ihracı için anlaşmalar yapılıyor. Bu projeyle dağ, taş fıstık ağacı oldu. Projemiz göçün önlenmesi ve istihdama sağladığı katkı açısından oldukça etkili olacak" dedi

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Giriş Tarihi: 18.03.2019 12:38 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 12:55
Siirt fıstığı dünyaya açılıyor! Avrupanın en büyük fıstık işleme tesisi kuruldu...

'te 20 milyona ulaşan ağaçtan elde edilen yaklaşık 60 bin ton rekolte ile il ekonomisine yılda ortalama 750 milyon lira katkı sağlayan fıstığın işlenmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile AB iş birliğiyle İşleme Sektörü Ortak Sanayi Altyapısı Projesi uygulamaya geçirildi.

Siirt fıstığı dünyaya açılıyor! Avrupanın en büyük fıstık işleme tesisi kuruldu...

Şehirde ortak paketleme tesisi kurulması ile ildeki yerel işleyicileri ve üreticilerinin kurumsal ve operasyonel kapasitelerinin iyileştirilerek fıstık sektörünün rekabet edebilirliğinin artırılması amacıyla hazırlanan 10 milyon avro bütçeli ortak proje kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'nde 35 bin metrekare alanda Siirt Fıstık İşleme Tesisi kuruldu.

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Siirt fıstığı dünyaya açılıyor! Avrupanın en büyük fıstık işleme tesisi kuruldu...

43 MİLYON LİRAYA MAL OLDU

Tesiste incelemede bulunan Bakan Varank, yaptığı açıklamada, 43 milyon liraya Avrupa'nın en büyük işleme tesisini 'te kurduklarını söyledi.

Siirt fıstığı dünyaya açılıyor! Avrupanın en büyük fıstık işleme tesisi kuruldu...

İl Özel İdaresine bağlı oluşturulan bir anonim şirketin tesisin işletmesini yaptığını dile getiren Varank, yıllık 50 bin ton kapasiteli tesiste işlenecek fıstıkların yurt dışına ihraç edilmesi için çalışma yürütüldüğünü aktardı.

Siirt fıstığı dünyaya açılıyor! Avrupanın en büyük fıstık işleme tesisi kuruldu...

"AVRUPA VE RUSYA'YA İHRACI İÇİN ANLAŞMALAR YAPILIYOR"

"Burası Avrupa'nın en büyük, dünyanın üçüncü büyük entegre işleme tesisi." diyen Varank, şöyle konuştu:

Siirt fıstığı dünyaya açılıyor! Avrupanın en büyük fıstık işleme tesisi kuruldu...

" fıstığını dünya markası haline getirmek için 10 milyon avroluk yatırım yaptık. Avrupa'nın en büyük, dünyanın üçüncü büyük işleme tesisini şehrimize kazandırdık. Bu fabrikanın kurulumunda Avrupa Birliği fonları ile Bakanlığımızın katkıları oldu. Bu güzel ve örnek projeyi Dicle Kalkınma Ajansımız yürüttü. Tesis tam kapasiteyle faaliyete geçtiği zaman 100 kişilik istihdam sağlayacak. Siirt fıstığının Avrupa ve Rusya'ya ihracı için anlaşmalar yapılıyor."

Siirt fıstığı dünyaya açılıyor! Avrupanın en büyük fıstık işleme tesisi kuruldu...

"FABRİKANIN ETRAFINDAKİ TEPELER FISTIK AĞAÇLARIYLA DOLU"

Bakanlık olarak 'te çok sayıda proje yürüttüklerini dile getiren Varank, şunları kaydetti:

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