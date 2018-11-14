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Talep giderek artıyor! Duyan bankaya koştu...

Giriş Tarihi: 14.11.2018 10:56 Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 11:28
Talep giderek artıyor! Duyan bankaya koştu...
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Talep giderek artıyor! Duyan bankaya koştu...

Evlenen ve ilk kez konut sahibi olmak isteyen gençleri tasarrufa yönlendirmek amacıyla başlatılan devlet destekli çeyiz ve konut hesaplarında iki yıllık sürede 170 milyon lira birikti. 37 bini aşkın kişi, çeyiz ve açtırdı. Bu yıl yapılan düzenlemelerle konut ve açtırmak daha cazip hale geldi. Devlet konut hesabında 20 bin, çeyiz hesabında da 7 bin 500 liraya kadar katkı sunacak. Konut hesabı açan gençlere ev alırken tapu harcı avantajı ve düşük faizli konut kredisi olanağı sağlanacak.

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Talep giderek artıyor! Duyan bankaya koştu...

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2016 yılı ağustos ayında başlayan çeyiz ve yla ilgili son verileri açıkladı.

Talep giderek artıyor! Duyan bankaya koştu...

Selçuk'un verdiği bilgiye göre, eylül ayı sonu itibarıyla 22 bin 106 genç bankalarda , 15 bin 85 genç de açtı.

Talep giderek artıyor! Duyan bankaya koştu...

nda 66 milyon 838 bin lira, nda ise 104 milyon 686 bin lira birikti.

Talep giderek artıyor! Duyan bankaya koştu...

Kişi başına mevduat tutarı nda 3 bin liraya, nda ise 6 bin 939 liraya ulaştı.

Talep giderek artıyor! Duyan bankaya koştu...

açtıran gençlerin sayısı, bu yıl mart ayında devlet katkısının artırılmasına ilişkin düzenlemenin ardından hızla arttı. Yasa çıkmadan önce konut hesabı açtıranların sayısı 12 bin civarındaydı.

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