Talep giderek artıyor! Duyan bankaya koştu...

Evlenen ve ilk kez konut sahibi olmak isteyen gençleri tasarrufa yönlendirmek amacıyla başlatılan devlet destekli çeyiz ve konut hesaplarında iki yıllık sürede 170 milyon lira birikti. 37 bini aşkın kişi, çeyiz ve konut hesabı açtırdı. Bu yıl yapılan düzenlemelerle konut ve çeyiz hesabı açtırmak daha cazip hale geldi. Devlet konut hesabında 20 bin, çeyiz hesabında da 7 bin 500 liraya kadar katkı sunacak. Konut hesabı açan gençlere ev alırken tapu harcı avantajı ve düşük faizli konut kredisi olanağı sağlanacak.