Talep giderek artıyor! Duyan bankaya koştu...

Evlenen ve ilk kez konut sahibi olmak isteyen gençleri tasarrufa yönlendirmek amacıyla başlatılan devlet destekli çeyiz ve konut hesaplarında iki yıllık sürede 170 milyon lira birikti. 37 bini aşkın kişi, çeyiz ve konut hesabı açtırdı. Bu yıl yapılan düzenlemelerle konut ve çeyiz hesabı açtırmak daha cazip hale geldi. Devlet konut hesabında 20 bin, çeyiz hesabında da 7 bin 500 liraya kadar katkı sunacak. Konut hesabı açan gençlere ev alırken tapu harcı avantajı ve düşük faizli konut kredisi olanağı sağlanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2016 yılı ağustos ayında başlayan çeyiz ve konut hesabıyla ilgili son verileri açıkladı. Selçuk'un verdiği bilgiye göre, eylül ayı sonu itibarıyla 22 bin 106 genç bankalarda çeyiz hesabı, 15 bin 85 genç de konut hesabı açtı. Çeyiz hesabında 66 milyon 838 bin lira, konut hesabında ise 104 milyon 686 bin lira birikti. Kişi başına mevduat tutarı çeyiz hesabında 3 bin liraya, konut hesabında ise 6 bin 939 liraya ulaştı. Konut hesabı açtıran gençlerin sayısı, bu yıl mart ayında devlet katkısının artırılmasına ilişkin düzenlemenin ardından hızla arttı. Yasa çıkmadan önce konut hesabı açtıranların sayısı 12 bin civarındaydı.