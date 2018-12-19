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Topraksız üretimi ile servetine servet kattı

Topraksız üretimi ile gelirini 5 kat arttırdı, giderini 5 kat azalttı. Aynı alan üzerine 6 bin fide dikerken şimdi 25 bin fide dikiyor...

Giriş Tarihi: 19.12.2018 10:59 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 11:17
Topraksız çilek üretimi ile servetine servet kattı
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Topraksız çilek üretimi ile servetine servet kattı

'nın ilçesinde yaşayan çiftçi, topraklı ürettiği çileklerin maliyeti ve işçiliğinde zorlanınca topraksız üretimine geçti. Hindistan cevizi kabuğunun işlemden geçerek topraksı bir yapı oluşması sağlanan ve olarak bilinen süngerler kullanarak 12 bin metrekare alanda 270 bin çilek fidesi diken çiftçi, gelirinin 5 kat arttığını belirtti.

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Topraksız çilek üretimi ile servetine servet kattı

ilçesinde yaşayan 45 yaşında 2 çocuk babası , 12 yıl boyunca topraklı üretimi yaptı. Topraklı çilek üretimin maliyetlerinden ve işçiliğinde zorlanan Yeğen, 2012 yılında kendisine ait 12 bin metrekare alanda topraksız çilek üretimine geçmeye karar verdi.

Topraksız çilek üretimi ile servetine servet kattı

Araştırmaları neticesinde topraksız üretim sistemini kuran Yeğen, 7 yıldır topraksız üretimi yapıyor. 12 bin metrekare alanda 270 bin çilek fidanı bulunan Yeğen verimin aynı metrekare üzerinde topraklı tarıma göre 5 katı olduğunu kaydetti. Yetiştirdiği her bir fidandan 1 kiloya yakın çilek aldığını kaydeden Yeğen, bu şekilde gelirini de 5 katına çıkardığını açıkladı.

Topraksız çilek üretimi ile servetine servet kattı

6 BİN DİKERKEN 25 BİNE ÇIKTI

6 yıldır katlı raflarda yetiştirdiğini belirten Yeğen, "Aralık ayı itibari ile hasadımız başladı. Bizim hasadımız Temmuz başına kadar devam eder. Bu 12 bin metrekare alanda 270 bin çilek fidemiz var. Topraksız olduğu için kalitemiz iyi, rengimiz güzel. Tadı ise topraklı tarıma göre daha iyi. 2002 yılında 'nın en büyük topraklı çilek üreticisiydim. Topraklardaki zorlukları görünce topraksıza geçtim. İşçilik masraflarından kaçmak ve maliyetlerini düşürmek için geçtim. Gayet memnunum. Toplamamız gayet kolay oluyor. Özel ürün işliyorum. Topraklı tarımda bin metrekare alana 6 bin fide dikebilirsiniz. Bizim bu sistemde 25 bin fide dikiyoruz. Toprakta olsa toplama maliyetleri çok fazla oluyor. Topraklı tarımda bir dönüm alanda 4 ton ürün alınırken topraksız üretimde 18 ton ürün alınıyor. Gelir olarak 5 kat daha fazla kazanç sağlıyoruz. Aynı zamanda da masrafları 5 kat düşüyor" açıklamasını yaptı.

Topraksız çilek üretimi ile servetine servet kattı

COCOPEAT

, Hindistan cevizi kabuğunun işlemden geçerek topraksı bir yapı oluşması sağlanmış ve tarımda kullanıma elverişli hale getirilmiş bir maddedir.

Topraksız çilek üretimi ile servetine servet kattı

tamamen organik yapısı olması, içeriğinin pH yani asitlik değeri 5.8 ile 6.5 arasında olması ve su tutma kapasitesinin oldukça iyi olmasından dolayı tarımda kullanılmaya oldukça elverişlidir.

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