Türkiye'nin tank avcıları attığını vurdu!

Paletli tanksavar aracı Kaplan, ana muharebe tanklarıyla ortak hareket yeteneğine sahip, otomatik şanzımanlı, yeni nesil bir zırhlı muharebe aracı olarak tasarlandı. Araç, farklı alt sistemlerin entegre edilmesiyle her türlü görevi yerine getirmeye olanak sağlayan bir platform olarak geliştirildi.