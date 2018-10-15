Türkiye'nin tank avcıları attığını vurdu!

Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı olan 'yeni nesil tank avcılarının' geliştirilmesine yönelik projede ortaya çıkan araçlar ve silah sistemi, testlerde başarılı bir sınav verdi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirilen 'yeni nesil tank avcıları' atış testlerinde yüksek performans gösterdi Savunma Sanayii Başkanlığı ile FNSS arasında imzalanan Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) Projesi'ne yönelik yoğun bir çalışma yürütülüyor. Proje kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde bulunan ve yurt içinde üretilen tanksavar füzeleri, muharebe etkinliğini artıracak şekilde, özel geliştirilen tanksavar kuleleriyle zırhlı araçlara entegre ediliyor. Projeyle paletli ve tekerlekli tipte, toplam 260 tanksavar sistemi kullanıma sunulacak. FNSS, Kaplan araç ailesinin en hafif üyesini paletli tip, Pars 4x4 aracını ise tekerlekli tip tanksavar aracı olarak geliştirdi. EN MODERN VE ÜSTÜN ARAÇLAR STA Projesi kapsamında geliştirilen paletli ve tekerlekli araçların seri üretimlerinin 2021'de tamamlanması ve 260 aracın tamamının Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanıyor. Paletli tanksavar aracı Kaplan, ana muharebe tanklarıyla ortak hareket yeteneğine sahip, otomatik şanzımanlı, yeni nesil bir zırhlı muharebe aracı olarak tasarlandı. Araç, farklı alt sistemlerin entegre edilmesiyle her türlü görevi yerine getirmeye olanak sağlayan bir platform olarak geliştirildi. Kaplan-STA, dünya ordularındaki benzerleri arasında en moderni olmakla birlikte, mayın ve zırh korumasına sahip, düşük ağırlığı sayesinde farklı görevlerde de kullanılabilecek bir platform olarak dikkati çekiyor.