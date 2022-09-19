Geçtiğimiz haftayı BAY geçen Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında evinde Alanyaspor'u konuk etti. Maça hızlı ve yoğun bir baskıyla başlayan Fenerbahçe, Rossi, Gustavo Henrique, Crespo ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti ve üst üste ikinci galibiyetini aldı.