Giriş Tarihi: 19.09.2022 13:39
Güncelleme Tarihi: 19.09.2022
13:41
Fenerbahçe Alanyaspor maçı sonrası Nihat Kahveci'den çarpıcı sözler! "2-3 yıl sözleşme imzalamaları gerekiyor..."
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe dün evinde Alanyaspor'u 5-0'lık skorla mağlup etti ve puanını 13'e çıkardı. Jorge Jesus'la birlikte ön alanda yoğun bir pres anlayışıyla devam eden sarı-lacivertli takım Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 6 haftada 20 gole ulaşmayı başardı. Fenerbahçe Alanyaspor maçının ardından eski milli futbolcu Nihat Kahveci çok çarpıcı sözler söyledi.