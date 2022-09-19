Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fenerbahçe Alanyaspor maçı sonrası Nihat Kahveci'den çarpıcı sözler! "2-3 yıl sözleşme imzalamaları gerekiyor..."
Giriş Tarihi: 19.09.2022 13:39 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 13:41

Fenerbahçe Alanyaspor maçı sonrası Nihat Kahveci'den çarpıcı sözler! "2-3 yıl sözleşme imzalamaları gerekiyor..."

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe dün evinde Alanyaspor'u 5-0'lık skorla mağlup etti ve puanını 13'e çıkardı. Jorge Jesus'la birlikte ön alanda yoğun bir pres anlayışıyla devam eden sarı-lacivertli takım Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 6 haftada 20 gole ulaşmayı başardı. Fenerbahçe Alanyaspor maçının ardından eski milli futbolcu Nihat Kahveci çok çarpıcı sözler söyledi.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı sonrası Nihat Kahveci’den çarpıcı sözler! 2-3 yıl sözleşme imzalamaları gerekiyor...

Geçtiğimiz haftayı BAY geçen Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında evinde Alanyaspor'u konuk etti. Maça hızlı ve yoğun bir baskıyla başlayan Fenerbahçe, Rossi, Gustavo Henrique, Crespo ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti ve üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı sonrası Nihat Kahveci’den çarpıcı sözler! 2-3 yıl sözleşme imzalamaları gerekiyor...

Jorge Jesus'la birlikte daha fazla atak futbol oynama felsefesiyle sahaya çıkan sarı-lacivertli takım, oynadığı tempolu futbol sonrası Süper Lig tarihinde ilk kez 6 haftada 20 gole ulaşmayı başardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe Alanyaspor maçı sonrası Nihat Kahveci’den çarpıcı sözler! 2-3 yıl sözleşme imzalamaları gerekiyor...

Fenerbahçe'de Enner Valencia, 7 golle Süper Lig'in gol kralı konumunda. Ekvatorlu yıldızın 2 de asisti bulunuyor. Diğer yandan Fenerbahçe'li taraftarlar dün Arda Güler'in oynaması için tezahüratlar bulundu.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı sonrası Nihat Kahveci’den çarpıcı sözler! 2-3 yıl sözleşme imzalamaları gerekiyor...

Teknik Direktör Jorge Jesus, taraftarın çağrısı sonrası genç oyuncuyu 82. dakikad Joao Pedro'nun yerine oyuna dahil etti.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı sonrası Nihat Kahveci’den çarpıcı sözler! 2-3 yıl sözleşme imzalamaları gerekiyor...

Fenerbahçe - Alanyaspor maçının ardından TRT Spor yorumcusu ve eski milli futbolcu Nihat Kahveci, karşılaşmayla ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Kahveci, Jorge Jesus için yönetime çağrıda bulundu. İşte o sözler...

SON DAKİKA