Giriş Tarihi: 16.09.2022 08:11
Güncelleme Tarihi: 16.09.2022
08:11
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu gurur Fenerbahçe'nin! Yıldız isim Cristiano Ronaldo'yu geçerek zirveye kuruldu...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Rennes deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda puanını 4'e yükseltti ve iddiasını sürdürdü. İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia'nın golleriyle geri dönüş gerçekleştiren sarı-lacivertlilerin yıldızı, Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak Avrupa'nın zirvesine oturdu. İşte detaylar...