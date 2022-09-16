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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu gurur Fenerbahçe'nin! Yıldız isim Cristiano Ronaldo'yu geçerek zirveye kuruldu...
Giriş Tarihi: 16.09.2022 08:11 Güncelleme Tarihi: 16.09.2022 08:11

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu gurur Fenerbahçe'nin! Yıldız isim Cristiano Ronaldo'yu geçerek zirveye kuruldu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Rennes deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda puanını 4'e yükseltti ve iddiasını sürdürdü. İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia'nın golleriyle geri dönüş gerçekleştiren sarı-lacivertlilerin yıldızı, Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak Avrupa'nın zirvesine oturdu. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu gurur Fenerbahçe’nin! Yıldız isim Cristiano Ronaldo’yu geçerek zirveye kuruldu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Rennes deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda puanını 4'e yükseltti ve iddiasını sürdürdü. İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia'nın golleriyle geri dönüş gerçekleştiren sarı-lacivertlilerin yıldızı, Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak Avrupa'nın zirvesine oturdu. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu gurur Fenerbahçe’nin! Yıldız isim Cristiano Ronaldo’yu geçerek zirveye kuruldu...

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Rennes ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de yıldız oyuncu, Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı ve müthiş bir istatistik yakaladı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu gurur Fenerbahçe’nin! Yıldız isim Cristiano Ronaldo’yu geçerek zirveye kuruldu...

KADIKÖY'DEN ATEŞLİ!

Fenerbahçe taraftarı, takımlarını Fransa'da yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan 1350 kişilik misafir tribününü dolduran sarı-lacivertliler, coşkusuyla ortalığını ateşe verdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu gurur Fenerbahçe’nin! Yıldız isim Cristiano Ronaldo’yu geçerek zirveye kuruldu...

UEFA'nın yüksek riskli maç listesindeki karşılaşmada gurbetçiler, yer yer Rennes tribünlerinde de kendilerini gösterdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu gurur Fenerbahçe’nin! Yıldız isim Cristiano Ronaldo’yu geçerek zirveye kuruldu...

FOTOKOPİ GOLLER

Fenerbahçe'nin ikinci yarıda iki dakika içinde yediği iki gol de birbirinin aynıydı. Önce 52'de savunma arkasına atılan topta Terrier, Altay ile karşı karşıya kalıp topu ağlara gönderdi.

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