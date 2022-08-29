Giriş Tarihi: 29.08.2022 15:55
Güncelleme Tarihi: 29.08.2022
15:55
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Tek bir maça bile çıkmadan ikinci lige gidiyor
Süper Lig'e fırtına gibi başlayan Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni golcüsünü İspanya'da bulan Sarı-Lacivertliler'de sürpriz bir ayrılık yaşanmak üzere... Teknik direktör Jorge Jesus'un kadrosunda görmek istemediği isim, ikinci lige transfer oluyor. İşte son dakika haberinin detayları...