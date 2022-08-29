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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Tek bir maça bile çıkmadan ikinci lige gidiyor
Giriş Tarihi: 29.08.2022 15:55 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 15:55

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Tek bir maça bile çıkmadan ikinci lige gidiyor

Süper Lig'e fırtına gibi başlayan Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni golcüsünü İspanya'da bulan Sarı-Lacivertliler'de sürpriz bir ayrılık yaşanmak üzere... Teknik direktör Jorge Jesus'un kadrosunda görmek istemediği isim, ikinci lige transfer oluyor. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Tek bir maça bile çıkmadan ikinci lige gidiyor
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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Tek bir maça bile çıkmadan ikinci lige gidiyor

Sezon başında dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jorge Jesus'u göreve getiren Fenerbahçe, transferleri de birbiri ardına açıklamıştı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Tek bir maça bile çıkmadan ikinci lige gidiyor

Sarı-Lacivertliler şimdiye kadar Lincoln, Luan Peres, Joao Pedro, Willian Arao, Emre Mor, Gustavo Henrique, İrfan Can Eğribayat, Tiago Çukur, Joshua King, Ezgjan Alioski, Bruma, İsak Vural olmak üzere toplamda 12 transfer yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Tek bir maça bile çıkmadan ikinci lige gidiyor

Kanarya; Mesut Özil, Kim Min-Jae, Ozan Tufan, Jose Sosa gibi isimlerin arasında bulunduğu 15 futbolcuyla ise yollarını ayırdı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Tek bir maça bile çıkmadan ikinci lige gidiyor

SORLOTH TRANSFERİ OLMADI, YENİ GOLCÜ MAXI GOMEZ

Lige fırtına gibi başlayan ve 3 maçta topladığı 7 puanın yanı sıra rakip filelere 13 gol atan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları durmak bilmiyor.

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