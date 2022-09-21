Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Jorge Jesus kararı! Aralık ayında...

Deneyimli Portekizli hoca bilindiği üzere Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Takvim'in haberine göre, Sarı-Lacivertliler yöneticiler, hem performansı hem de saha kenarındaki duruşuyla büyük beğeni kazanan Jorge Jesus'la yeni sözleşme yapmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçeli yöneticiler, 2022 Dünya Kupası sebebiyle liglere ara verilecek olan dönemde tecrübeli hocayla yeni sözleşme için menajeriyle bir görüşme yapacak.

Daha önce çekinceleri olduğunu ifade eden Jorge Jesus, uzun süreli bir sözleşme imzalamak istememiş ve Fenerbahçe ile 1 yıllığına anlaşmaya varmıştı.

Burada mutlu olduğu öğrenilen Jorge Jesus'un yeni bir sözleşmeye de sıcak baktığı ifade ediliyor. Başkan Ali Koç ile arasının iyi olduğu bilenen tecrübeli hocayla Aralık ayında yeni bir sözleşme imzalanması bekleniyor.