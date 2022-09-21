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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den Jorge Jesus kararı! Aralık ayında...
Giriş Tarihi: 21.09.2022 15:40 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022 15:43

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den Jorge Jesus kararı! Aralık ayında...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de bu sezon Jorge Jesus önderliğinde oynadığı futbolla taraftarın sevgisini kazanan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Ligde ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'de hedef şampiyonluk. Yaz transfer sezonunda kadrosunu yıldız oyuncularla güçlendiren sarı-lacivertli yönetim, Jorge Jesus için flaş bir karar aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Jorge Jesus kararı! Aralık ayında...

Yeni sezona iyi bir futbolla başlayan Fenerbahçe, lig tarihinde ilk 6 maçta ilk kez 20 gol atmayı başardı. Jorge Jesus'la birlikte sezona şampiyonluk parolasıyla giren sarı-lacivertli yönetim, hocanın istediği oyuncuları kadroya katmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Jorge Jesus kararı! Aralık ayında...

Teknik direktör Jorge Jesus'un tempolu ve baskılı oyunu anlayışıyla yoluna devam eden Fenerbahçe, ligde 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde ise 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Jorge Jesus kararı! Aralık ayında...

Jorge Jesus'un gelmesiyle birlikte kadro derinliği oluşturan Fenerbahçe, taraftarına özlenen havayı getirdi. Fenerbahçe yönetimi, kulübe özlediği havayı getiren Jorge Jesus için harekete geçti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Jorge Jesus kararı! Aralık ayında...

Deneyimli Portekizli hoca bilindiği üzere Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Takvim'in haberine göre, Sarı-Lacivertliler yöneticiler, hem performansı hem de saha kenarındaki duruşuyla büyük beğeni kazanan Jorge Jesus'la yeni sözleşme yapmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçeli yöneticiler, 2022 Dünya Kupası sebebiyle liglere ara verilecek olan dönemde tecrübeli hocayla yeni sözleşme için menajeriyle bir görüşme yapacak.

Daha önce çekinceleri olduğunu ifade eden Jorge Jesus, uzun süreli bir sözleşme imzalamak istememiş ve Fenerbahçe ile 1 yıllığına anlaşmaya varmıştı.

Burada mutlu olduğu öğrenilen Jorge Jesus'un yeni bir sözleşmeye de sıcak baktığı ifade ediliyor. Başkan Ali Koç ile arasının iyi olduğu bilenen tecrübeli hocayla Aralık ayında yeni bir sözleşme imzalanması bekleniyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Jorge Jesus kararı! Aralık ayında...

Fenerbahçeli yöneticiler, 2022 Dünya Kupası sebebiyle liglere ara verilecek olan dönemde tecrübeli hocayla yeni sözleşme için menajeriyle bir görüşme yapacak.

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