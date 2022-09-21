Giriş Tarihi: 21.09.2022 15:40
Güncelleme Tarihi: 21.09.2022
15:43
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den Jorge Jesus kararı! Aralık ayında...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de bu sezon Jorge Jesus önderliğinde oynadığı futbolla taraftarın sevgisini kazanan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Ligde ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'de hedef şampiyonluk. Yaz transfer sezonunda kadrosunu yıldız oyuncularla güçlendiren sarı-lacivertli yönetim, Jorge Jesus için flaş bir karar aldı. İşte son dakika haberinin detayları...