Giriş Tarihi: 21.09.2022 11:51
Güncelleme Tarihi: 21.09.2022
11:54
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den transfer harekatı! 3 genç oyuncuya kanca...
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Yaz transfer sezonunda yaptığı hamlelerle dikkat çeken Fenerbahçe kadrosuna birçok yıldızı katmayı başardı. Jorge Jesus'la birlikte bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, ara transfer dönemi için şimdiden kolları sıvadı. Scout ekipleri 3 genç oyuncu için harekete geçti ve yönetime raporu sunacak. İşte son dakika haberinin detayları...