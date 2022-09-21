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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den transfer harekatı! 3 genç oyuncuya kanca...
Giriş Tarihi: 21.09.2022 11:51 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022 11:54

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den transfer harekatı! 3 genç oyuncuya kanca...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Yaz transfer sezonunda yaptığı hamlelerle dikkat çeken Fenerbahçe kadrosuna birçok yıldızı katmayı başardı. Jorge Jesus'la birlikte bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, ara transfer dönemi için şimdiden kolları sıvadı. Scout ekipleri 3 genç oyuncu için harekete geçti ve yönetime raporu sunacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den transfer harekatı! 3 genç oyuncuya kanca...

UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe bu sezon oynadığı futbolla beğeni topluyor. Sarı-lacivertli takım yaz transfer sezonunda yaptığı hamlelerle de dikkat çekti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den transfer harekatı! 3 genç oyuncuya kanca...

FENERBAHÇE TRANSFERİN HIZLI TAKIMI OLDU

Teknik direktör Jorge Jesus'la birlikte yüksek tempolu ve yoğun pres anlayışıyla oynayan Fenerbahçe bu sezon birçok yabancı transferine imza attı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den transfer harekatı! 3 genç oyuncuya kanca...

20 GOLLÜK KULÜP REKORU

Bu sezon ilk 6 maçında 20 gole atan Fenerbahçe bu alanda da rekor kırarak ilk 6 haftada en fazla attığı sezonu geçiriyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den transfer harekatı! 3 genç oyuncuya kanca...

Geniş kadrosu sayesinde neredeyse her maç farklı 11'lerle sahaya çıkan Jorge Jesus takımın performansından memnun.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den transfer harekatı! 3 genç oyuncuya kanca...

3 OYUNCU İÇİN HAREKETE GEÇİLECEK

Ara transfer sezonu için de şimdiden çalışmalara başlayan Fenerbahçeli yöneticiler, scoutlar tarafından belirlenen 3 oyuncu için harekete geçecek.

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