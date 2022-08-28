Giriş Tarihi: 28.08.2022 10:28
Güncelleme Tarihi: 28.08.2022
10:28
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Szalai gidecek, o yıldız gelecek! Yeni stoper İtalya'da bulundu...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, önceliğini forvete verse de takımdan gönderilmesi planlanan isimlerin de boşluğunu doldurmak için harekete geçti. Dün Dimitris Pelkas'ın yeni takımı açıklanırken, takımdan ayrılması kuvvetli isimlerden biri de Attila Szalai... Sarı-lacivertliler, Macar stoperin yerine gelecek ismi belirledi ve görüşmelere başladı. İşte transfer haberinin ayrıntıları...