Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, önceliğini forvete verse de takımdan gönderilmesi planlanan isimlerin de boşluğunu doldurmak için harekete geçti. Dün Dimitris Pelkas'ın yeni takımı açıklanırken, takımdan ayrılması kuvvetli isimlerden biri de Attila Szalai... Sarı-lacivertliler, Macar stoperin yerine gelecek ismi belirledi ve görüşmelere başladı. İşte transfer haberinin ayrıntıları...