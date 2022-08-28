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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Szalai gidecek, o yıldız gelecek! Yeni stoper İtalya'da bulundu...
Giriş Tarihi: 28.08.2022 10:28 Güncelleme Tarihi: 28.08.2022 10:28

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Szalai gidecek, o yıldız gelecek! Yeni stoper İtalya'da bulundu...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, önceliğini forvete verse de takımdan gönderilmesi planlanan isimlerin de boşluğunu doldurmak için harekete geçti. Dün Dimitris Pelkas'ın yeni takımı açıklanırken, takımdan ayrılması kuvvetli isimlerden biri de Attila Szalai... Sarı-lacivertliler, Macar stoperin yerine gelecek ismi belirledi ve görüşmelere başladı. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de Szalai gidecek, o yıldız gelecek! Yeni stoper İtalya’da bulundu...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, önceliğini forvete verse de takımdan gönderilmesi planlanan isimlerin de boşluğunu doldurmak için harekete geçti. Dün Dimitris Pelkas'ın yeni takımı açıklanırken, takımdan ayrılması kuvvetli isimlerden biri de Attila Szalai... Sarı-lacivertliler, Macar stoperin yerine gelecek ismi belirledi ve görüşmelere başladı. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de Szalai gidecek, o yıldız gelecek! Yeni stoper İtalya’da bulundu...

Forvet çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da takımdan ayrılma ihtimali olan isimlerin yerlerini yeni yıldızlarla doldurmayı planlıyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de Szalai gidecek, o yıldız gelecek! Yeni stoper İtalya’da bulundu...

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala forvet transferine yoğunlaşan sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha yaşanmıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de Szalai gidecek, o yıldız gelecek! Yeni stoper İtalya’da bulundu...

TRANSFERİ ŞOTA DUYURDU

Hull City'nin, Coventry'yi Oscar Espunian'ın golleriyle 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Hull City Teknik Direktörü Şota Arveladze, Dimitris Pelkas'ın transferini duyurmuştu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de Szalai gidecek, o yıldız gelecek! Yeni stoper İtalya’da bulundu...

"72 SAATTE GELİYOR"

Şota açıklamasında, "72 saat içinde iki transfer daha gelecek. Biri Dimitris Pelkas." ifadelerini kullanmıştı.

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