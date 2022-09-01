Giriş Tarihi: 01.09.2022 08:10
Güncelleme Tarihi: 01.09.2022
08:10
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den çifte forvet bombası! Transferin son günlerinde sürpriz hamle...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Forvet transferine yoğunlaşan Fenerbahçe, gündeminde yer alan Maxi Gomez ve Mauro Icardi'yi bitirememişti. Uzun süredir gündemde yer alan Gomez Trabzonspor'la anlaşırken, Icardi ise tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Transferde bu gelişmeler yaşanırken, Fenerbahçe yeni hedeflerini belirledi. Sarı-lacivertliler 2 yeni üst düzey forvetle transfer görüşmelerine başladı. İşte haberin tüm detayları...