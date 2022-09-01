Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den çifte forvet bombası! Transferin son günlerinde sürpriz hamle...
Giriş Tarihi: 01.09.2022 08:10 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 08:10

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den çifte forvet bombası! Transferin son günlerinde sürpriz hamle...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Forvet transferine yoğunlaşan Fenerbahçe, gündeminde yer alan Maxi Gomez ve Mauro Icardi'yi bitirememişti. Uzun süredir gündemde yer alan Gomez Trabzonspor'la anlaşırken, Icardi ise tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Transferde bu gelişmeler yaşanırken, Fenerbahçe yeni hedeflerini belirledi. Sarı-lacivertliler 2 yeni üst düzey forvetle transfer görüşmelerine başladı. İşte haberin tüm detayları...

VOLKAN DEMİR
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den çifte forvet bombası! Transferin son günlerinde sürpriz hamle...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Forvet transferine yoğunlaşan Fenerbahçe, gündeminde yer alan Maxi Gomez ve Mauro Icardi'yi bitirememişti. Uzun süredir gündemde yer alan Gomez Trabzonspor'la anlaşırken, Icardi ise tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Transferde bu gelişmeler yaşanırken, Fenerbahçe yeni hedeflerini belirledi. Sarı-lacivertliler 2 yeni üst düzey forvetle transfer görüşmelerine başladı. İşte haberin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den çifte forvet bombası! Transferin son günlerinde sürpriz hamle...

Forvet transferi için çalışmalarını son sürat devam ettiren Fenerbahçe, hedefindeki isimleri ezeli rakiplerine kaptırınca kendisine yeni 2 hedef belirledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den çifte forvet bombası! Transferin son günlerinde sürpriz hamle...

Uzun süredir Valencia'dan Maxi Gomez ile görüşen sarı-lacivertliler, transfere bir türlü nokta koyamamıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den çifte forvet bombası! Transferin son günlerinde sürpriz hamle...

GOMEZ'DE TRABZONSPOR'DAN ÇALIM

İspanyol basını, Maxi Gomez için Trabzonspor'un devreye girdiğini ve bordo-mavililerin Uruguaylı forvetle 3+1 yıllığına anlaştığını yazmıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den çifte forvet bombası! Transferin son günlerinde sürpriz hamle...

Trabzonspor'un Maxi Gomez için Valencia'ya yaklaşık 4 milyon Euro bonservis ile bonuslar ödeyeceği ve sonraki satıştan pay vereceği belirtilmiş ve oyuncunun bugün Türkiye'ye geleceği ifade edilmişti.

SON DAKİKA