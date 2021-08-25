Dünyanın Sonu Konulu Filmler 2021 - Kıyamet Konulu Dünyanın Sonu Merak Edenlere En İyi Filmler Listesi

KEHANET

Kıyamet sonrası konulu filmler izlemeyi seven insanların tercih ettiği bir diğer kategori ise kehanet filmleridir. Stiles White ve Juliet Snowden'ın yazdığı; Alex Proyas'ın yönettiği Kehanet (Knowing), kehanet konulu filmler arasında en bilinen ve en sevilenlerden biridir. Nicholas Vage, Rose Byrne ve Chandler Canterbury'nin başrollerini paylaştığı filmin vizyona girdiği tarih ise 2009.

KONUSU

Kehanet, 1959 senesinin sonbaharında başlar. Yeni eğitim yılının başında bir ilkokulda, öğrencilere bir ödev verilmiştir. Bu ödevin konusu öğrencilerin geleceği nasıl canlandırdığını anlatmalarıdır. Ödev, resim olarak yapılacaktır ve bu yapılan resimler bir zaman kapsülünde saklanarak 2009 senesinde, bu okulda okuyan yeni öğrenciler tarafından açılacaktır. Bu ödevlerden birinde, öğrenci resim çizmek yerine sadece sayılar yazar. İşin gizemli kısmı ise çocuk, bu rakamları birinin kulağına fısıldadığını iddia etmektedir.