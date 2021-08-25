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Haberler Galeri Dünyanın Sonu Konulu Filmler 2021 - Kıyamet Konulu Dünyanın Sonu Merak Edenlere En İyi Filmler Listesi
Giriş Tarihi: 25.08.2021 09:02 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 09:02

Dünyanın Sonu Konulu Filmler 2021 - Kıyamet Konulu Dünyanın Sonu Merak Edenlere En İyi Filmler Listesi

Dünyanın sonunu anlatan filmler genellikle türlü felaketler sonrasında kıyametin kopmasını konu edinmektedir. Bazı filmlerde dünyanın sonunun gelişini izlerken bazılarında ise kıyametten sonra hayatta kalan insanların mücadelelerini izleriz. Aksiyon ve kurguyla bezenmiş bir film izlemek isteyenler için kıyamet konulu filmlerin yer aldığı bir liste hazırladık.

Dünyanın Sonu Konulu Filmler 2021 - Kıyamet Konulu Dünyanın Sonu Merak Edenlere En İyi Filmler Listesi

Kıyamet konulu filmlerin bazıları bilim kurgu kategorisinde yer alır ve bilimsel olarak gerçekleşebilecek felaketleri konu eder; bazıları ise fantastik filmler kategorisindedir ve gerçekleşmesi pek olası olmayan filmlerdir. Dünyanın bitişini, insanlığın yok oluşunu konu eden bu yapımları ister internet ortamından isterseniz de televizyonlarınızdan rahatlıkla izleyebilirsiniz.

Dünyanın Sonu Konulu Filmler 2021 - Kıyamet Konulu Dünyanın Sonu Merak Edenlere En İyi Filmler Listesi

KEHANET

Kıyamet sonrası konulu filmler izlemeyi seven insanların tercih ettiği bir diğer kategori ise kehanet filmleridir. Stiles White ve Juliet Snowden'ın yazdığı; Alex Proyas'ın yönettiği Kehanet (Knowing), kehanet konulu filmler arasında en bilinen ve en sevilenlerden biridir. Nicholas Vage, Rose Byrne ve Chandler Canterbury'nin başrollerini paylaştığı filmin vizyona girdiği tarih ise 2009.

KONUSU

Kehanet, 1959 senesinin sonbaharında başlar. Yeni eğitim yılının başında bir ilkokulda, öğrencilere bir ödev verilmiştir. Bu ödevin konusu öğrencilerin geleceği nasıl canlandırdığını anlatmalarıdır. Ödev, resim olarak yapılacaktır ve bu yapılan resimler bir zaman kapsülünde saklanarak 2009 senesinde, bu okulda okuyan yeni öğrenciler tarafından açılacaktır. Bu ödevlerden birinde, öğrenci resim çizmek yerine sadece sayılar yazar. İşin gizemli kısmı ise çocuk, bu rakamları birinin kulağına fısıldadığını iddia etmektedir.

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Dünyanın Sonu Konulu Filmler 2021 - Kıyamet Konulu Dünyanın Sonu Merak Edenlere En İyi Filmler Listesi

UZAYDAN GELEN FIRTINA

Dean Devlin'in yönettiği Uzaydan Gelen Fırtına (Geostorm), 2017 senesinde vizyona girmiştir. Senaristliğini Dean Devlin ve Paul Guyot'un üstlendiği filmin kadrosunda ise Gerard Butler, Jim Sturgess ve Abbie Cornish gibi ünlü isimler yer alıyor. Yarından Sonra tarzı filmler izlemeyi sevenlerin son derece hoşuna gidecek olan Uzaydan Gelen Fırtına'nın IMDb puanı ise 5,3.

KONUSU

Netflix kıyamet filmleri arasında yer alan Uzaydan Gelen Fırtına, bilim kurgu kategorisinde bulunuyor. Filmin konusu ise tamamen gerçekleşebilme ihtimali olan iklim konularından oluşuyor. Dünyanın en büyük ülkelerinin liderleri, daha önce karşılaşılmamış pekçok doğal afetin arka araya yaşanmasından sonra küresel iklimi düzenleyebilmek ve dünyayı güvende tutabilmek adına bir araya gelerek karmaşık bir uydu ağı oluşturmaya çalışıyor. Bu sırada ise bir şeyler ters gidiyor ve dünyayı korumak adına yapılan bu ağ, dünyaya saldırmaya başlıyor.

Dünyanın Sonu Konulu Filmler 2021 - Kıyamet Konulu Dünyanın Sonu Merak Edenlere En İyi Filmler Listesi

SALGIN

2011 senesinde vizyona girmiş olan filmin yönetmenliğini Steven Soderbergh; senaristliğini ise Scott Z. Burns üstlenmiştir. Özellikle koronavirüs pandemisi sonrasında birçok kişinin izlediği kıyamet filmleri arasında yer alan Salgın (Contagion), konusu ve karakterlerin yaşadıkları ile günümüzde yaşanılan olaylara benzetilmiştir.

KONUSU

Solunum yolu ile bulaşan ve bulaştığı insanları sadece birkaç gün içerisinde öldüren son derece tehlikeli ve ölümcül bir virüs bütün dünyada hızla yayılmaktadır. Dünyanın dört bir yanından toplanarak bir araya gelen medikal bir araştırma grubu, bir yandan salgına çare bulmaya çalışırken bir yandan da virüsten bile daha hızlı yayılan paniği kontol etmeye çalışır. Bütün dünya, hem virüsten kurtulmaya çalışırken hem de bu kaosun içinde toplumsal hayatı ayakta tutmayı dener.

Dünyanın Sonu Konulu Filmler 2021 - Kıyamet Konulu Dünyanın Sonu Merak Edenlere En İyi Filmler Listesi

2012

Roland Emmerich'in yazıp yönettiği 2012, dünya üzerinde neredeyse herkesin bildiği dünyanın sonu konulu filmler arasında yer alır. Kadrosunda John Cusack, Chiwetel Ejiofor ve Amanda Peet'in yer aldığı yapım 2009 senesinin sonunda vizyona girmiştir.

KONUSU

Kıyamet filmler konusunda oldukça usta olan Roland Emmerich, yine büyük bütçeli bir felaket filmini izleyiciler ile buluşturdu. Mayalıların yaptığı bir takvime göre 2012 senesinin sonunda dünyanın sonunun geleceği düşünülüyordu. 2012 filmi, tam olarak bu kıyameti konu ediniyor. Filmin içerisinde 2012 senesinde yaşanılan kıyamet sonrasında hayatta kalan insanların mücadelesi anlatılıyor.

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