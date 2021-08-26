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Haberler Galeri En İyi Amerikan Asker Filmleri - Eski Ve Yeni En Çok İzlenen Amerikan Asker Filmleri
Giriş Tarihi: 26.08.2021 10:43 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 10:43

En İyi Amerikan Asker Filmleri - Eski Ve Yeni En Çok İzlenen Amerikan Asker Filmleri

Modası hiçbir zaman geçmeyen film türleri arasında savaş filmleri gelmektedir. Bu konuda da Amerikan savaş filmleri oldukça popülerdir. Birçok farklı türde Amerikan savaş filmleri seyirci karşısına çıkmıştır. Eski ve yeni en çok izlenen Amerikan asker filmleri merak edenler için liste hazırladık. İşte en iyi Amerikan asker filmleri…

En İyi Amerikan Asker Filmleri - Eski Ve Yeni En Çok İzlenen Amerikan Asker Filmleri

Çoğu savaş filmi gerçek olaylardan esinlenip filmi konu aldığı için seyirci tarafından beğenilerek izlenir. Savaşın zorlukları, acı gerçekleri, savaş bölgesinde yaşanan kıtlıklar vb. birçok konu seyircinin ilgisini çekmiştir. Ayrıca geçmişte yaşanan, 1. Dünya, 2. Dünya, Kore savaşı ve Balkan savaşları gibi tarihte olan büyük savaşlar da filmlere konu olmuştur. Birçok Amerikan savaş filminde de bunlar ele alınmıştır.

EN İYİ AMERİKAN SAVAŞ FİLMLERİ

Sizler için en çok izlenen Amerikan asker filmleri listesini derledik. İşte IMDB puanına göre o liste.

En İyi Amerikan Asker Filmleri - Eski Ve Yeni En Çok İzlenen Amerikan Asker Filmleri

ER RYAN'I KURTARMAK IMDB: 8.6

Tom Hanks, Edward Burns, Tom Sizemore, Barry Pepper, Adam Goldberg, Giovanni Ribisi, Matt Damon, Vin Diesel, Jeremy Davies gibi oyuncu kadrosuna sahip 24 Temmuz 1998 yılında çıkan ABD savaş filmidir. Yönetmen koltuğunda Steven Spielberg yer alırken, yapımcısı ise Steven Spielberg'dir. Er Ryan'ı Kurtarmak filmi, Steven Spielberg tarafından yönetilerek Robert Rodat tarafından yazılan, II. Dünya Savaşı konulu bir epik savaş filmi olarak adını yazdırmıştır.

Filmin konusu, Yüzbaşı John H. Miller (Tom Hanks) ve yanında bulunan askerlerin (Tom Sizemore, Edward Burns, Barry Pepper, Vin Diesel, Giovanni Ribisi ve Adam Goldberg), diğer üç kardeşi savaş sırasında farklı cephelerde ölen, bunun sonucunda eve dönüş vizesi alan James Francis Ryan isimli askeri bulmaya çalışırken başlarından geçenleri anlatır.

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En İyi Amerikan Asker Filmleri - Eski Ve Yeni En Çok İzlenen Amerikan Asker Filmleri

ZAFER YOLLARI - PATS OF GLORY - IMDB: 8.4

Zafer Yolları filmi diğer adıyla adıyla Paths of Glory, Humphrey Cobb'un Paths of Glory adlı romanından uyarlanmışır. 1957 yılında siyah beyaz bir Stanley Kubrick savaş filmi olarak yayına girmiştir.

Zafer Yolları filminin konusu, dört Fransız askerinin hikâyesini anlatmaktadır. General Géraud Réveilhac komutasındaki kurşuna dizilen askerler isyan suçuyla öldürülmüştür. Ailelerinin itirazı sonucu infazlar yasadışı bulunmuştur. İki aile birer frank tazminat alırken diğer iki aileye tazminat verilmemiştir. Olaylar bu şekilde gelişip süregelmektedir.

En İyi Amerikan Asker Filmleri - Eski Ve Yeni En Çok İzlenen Amerikan Asker Filmleri

CESUR YÜREK - BRAVEHEART IMDB: 8.3

Cesur Yürek diğer adıyla Braveheart filmi, Mel Gibson'in yönettiği ve başrolünü oynadığı savaş ABD savaş filmidir. Film William Wallace'ın hayatını anlatır. 1996 yılında 10 dalda Oscar'a aday olmuştur.

Cesur Yürek filminin konusu, MS 1280 yılında, "Uzunbacaklı" Edward İskoçya'nın büyük bir bölümünü işgal edecektir. İşgal esnasında William Wallace'ın babasıyla abisini öldürür. Wallace, amcası tarafından yurtdışında büyütülmüştür. Yıllar sonrada Uzunbacaklı'nın zalim yönetiminin sürdüğü İskoçya'ya döner. Wallace köyünde sakin bir hayat sürmek ister ve beladan uzak durmaya çalışır. Çocukluk aşkı Murron'a tekrar aşık olacaktır. Wallaca ona Murron'ın çocukken verdiği ve yıllarca sakladığı "gül"ni gösterir ve daha sonra kralın koyduğu primae noctis emri yüzünden gizlice evlenirler. Olaylar bundan sonra başlayacaktır.

En İyi Amerikan Asker Filmleri - Eski Ve Yeni En Çok İzlenen Amerikan Asker Filmleri

SOYSUZLAR ÇETESİ - INGLOURİOUS BASTERDS - IMDB: 8.3

Soysuzlar Çetesi diğer adıyla Inglourious Basterds, 2009 yapımı savaş filmidir. Quentin Tarantino tarafından yazılıp ve yönetilmiştir. Film, yönetmen Tarantino'nun en yüksek gişe hasılatı elde eden yapımı olmakla birlikte, dünya çapında, sinemalarda 321.000.000 $ hasılat elde etmiştir.

Soysuzlar Çetesi filminin konusu, 1941'de SS-Standartenführer (Albay) Hans Landa (Christoph Waltz), Fransız mandıra çiftçisi Perrier LaPadite'in evine gelerek, bölgedeki en son haber verilmeyen Yahudi Dreyfus ailesinin nerede olduğunu sorgular. Landa sorgu sırasında, LaPadite'lerin Dreyfus'ları döşeme tahtalarının altında sakladıklarından şüphelenir ve mükemmel bir psikolojik baskı yapar. Sonunda LaPadite Almanların savaşın geri kalanında ailesini rahat bırakması karşılığında Albay Landa'nın şüphesini çaresizce ve gönülsüzce onaylar.

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