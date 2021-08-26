En İyi Amerikan Asker Filmleri - Eski Ve Yeni En Çok İzlenen Amerikan Asker Filmleri

ER RYAN'I KURTARMAK IMDB: 8.6
Tom Hanks, Edward Burns, Tom Sizemore, Barry Pepper, Adam Goldberg, Giovanni Ribisi, Matt Damon, Vin Diesel, Jeremy Davies gibi oyuncu kadrosuna sahip 24 Temmuz 1998 yılında çıkan ABD savaş filmidir. Yönetmen koltuğunda Steven Spielberg yer alırken, yapımcısı ise Steven Spielberg'dir. Er Ryan'ı Kurtarmak filmi, Steven Spielberg tarafından yönetilerek Robert Rodat tarafından yazılan, II. Dünya Savaşı konulu bir epik savaş filmi olarak adını yazdırmıştır.
Filmin konusu, Yüzbaşı John H. Miller (Tom Hanks) ve yanında bulunan askerlerin (Tom Sizemore, Edward Burns, Barry Pepper, Vin Diesel, Giovanni Ribisi ve Adam Goldberg), diğer üç kardeşi savaş sırasında farklı cephelerde ölen, bunun sonucunda eve dönüş vizesi alan James Francis Ryan isimli askeri bulmaya çalışırken başlarından geçenleri anlatır.