En İyi Amerikan Asker Filmleri - Eski Ve Yeni En Çok İzlenen Amerikan Asker Filmleri

Çoğu savaş filmi gerçek olaylardan esinlenip filmi konu aldığı için seyirci tarafından beğenilerek izlenir. Savaşın zorlukları, acı gerçekleri, savaş bölgesinde yaşanan kıtlıklar vb. birçok konu seyircinin ilgisini çekmiştir. Ayrıca geçmişte yaşanan, 1. Dünya, 2. Dünya, Kore savaşı ve Balkan savaşları gibi tarihte olan büyük savaşlar da filmlere konu olmuştur. Birçok Amerikan savaş filminde de bunlar ele alınmıştır.

EN İYİ AMERİKAN SAVAŞ FİLMLERİ

Sizler için en çok izlenen Amerikan asker filmleri listesini derledik. İşte IMDB puanına göre o liste.