Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri En İyi Hint Aşk Filmleri 2021 - Yeni ve Eski En Güzel Duygusal, Romantik Hint Yapımı Aşk Filmleri
Giriş Tarihi: 18.08.2021 17:07 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 17:07

En İyi Hint Aşk Filmleri 2021 - Yeni ve Eski En Güzel Duygusal, Romantik Hint Yapımı Aşk Filmleri

Uzak Doğu yapımları günümüzde fazla ilgi görürken en iyi Hint aşk filmleri sık sık araştırılıyor. Romantik günlerinde ne izleyeceğine karar veremeyen çiftler için en güzel, duygusal ve romantik Hint yapımı aşk filmleri bu noktada önem kazanıyor. Bilindiği gibi dünyada en çok film üreten ülke olan Hindistan'da filmlerin neredeyse dörtte biri Bollywood'da üretildiği için herkeste bir merak uyandırıyor. Eşiniz veya sevgilinizle izleyebileceğiniz sayısız Hint filmleri bulunuyor. İşte tutkulu, ağlatan ve aşk gibi temaların işlendiği En İyi Hint Aşk Filmleri 2021 ile Tüm Zamanların En Güzel Duygusal Ve Romantik Hint Yapımı Aşk Filmleri

En İyi Hint Aşk Filmleri 2021 - Yeni ve Eski En Güzel Duygusal, Romantik Hint Yapımı Aşk Filmleri

Aşk, tutku ve duygusallık odaklı konuları seviyorsanız en iyi Hint aşk filmleri tam size göre. Uzakdoğu meraklıları tüm zamanların en güzel, duygusal ve romantik hint yapımı aşk filmleri ile ilgili çoğu zaman araştırma yapıyor. Özellikle eşi veya sevgilisiyle izlemek istedikleri hint filmlerine netflix üzerinden kolaylık erişim sağlayabilirsiniz. Hintli aktörlerin yazıp yönettiği bu filmlere ilgi duyanlar için 2021 en iyi hint aşk filmleri ile duygusal ve romantik hint yapımı filmler sizlerle…

EN İYİ HİNT AŞK FİLMLERİ 2021

Dünya üzerinde sinema severlerin merak ettiği sayısız Hint filmleri vardır. Özellikle tutkulu, romantik, aşk dolu Hint filmleri çiftler için güzel bir tercih oluyor. Bu zamana kadar araştırılan Bollywood'un en iyi Hint filmlerini oluşturduğumuz listede mutlaka izlemediğiniz filmler olacaktır. İşte 2021 En İyi Hint Aşk Filmleri…

En İyi Hint Aşk Filmleri 2021 - Yeni ve Eski En Güzel Duygusal, Romantik Hint Yapımı Aşk Filmleri

Mere Brother Ki Dulhan (2011)

Yönetmenliğini Ali Abbas Zafar üstlendiği Mere Brother Ki Dulhan filmi romantik- komedi türünde izleyici karşısına çıkmıştır. Luv'un (Ali Zafar) babası Agnihotri oğlunun Londra'da yaşadığı hayatından hiç hoşnut değildir ve onu evlendirmeye karar verir.Bunun içinde Bollywood film yapımcısı olan kardeşi Kush'tan (Imran Khan) yardım ister. Dimple sonra Kush'u tercih eder.O Kushla kaçmak için zamanla ısrar etmeye başlar ve olaylar birbirine karışır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
En İyi Hint Aşk Filmleri 2021 - Yeni ve Eski En Güzel Duygusal, Romantik Hint Yapımı Aşk Filmleri

Rab Ne Bana Di Jodi (2008)

Romantik türünde izleyici karşısına çıkan Rab Ne Bana Di Jodi filmi 2008 yılında vizyona girmiştir. Surinder Sahni dinine bağlı, mütevazi, ailesi olmayan, çok saf ve iyi kalpli bir büro memurudur. Taani Gupta ise çok çılgın, dans etmeyi seven ve sevecen fakat yaşadıklarından sonra aşka inancını kaybetmiş, hayata küsmüş bir genç kadındır. Surinder Sahni ve Taani Gupta ikilisinin tanışması, olayları bambaşka maceralara sürükleyecektir.

En İyi Hint Aşk Filmleri 2021 - Yeni ve Eski En Güzel Duygusal, Romantik Hint Yapımı Aşk Filmleri

Chennai Express (2013)

Başrollerinde Shah Rukh Khan, Deepika Padukone, Satyaraj yer aldığı Chennai Express filmi konusu şöyle; Rahul'u büyükannesi ve büyükbabası büyütmüştür. Büyükbabası 100. yaş gününü kutladıktan kısa bir süre sonra hayata veda eder. Rahul bu olaydan sonra, Goa'ya gitmeye karar verir ve bunu büyükannesine anlattığında yaşlı adamın son vasiyeti ile karşılaşır. Büyükbaba öldükten sonra küllerinin bir kısmının Ganj Nehri'ne diğer kısmının ise Hindistan'ın diğer ucunda yer alan Rameswaram'a dökülmesini istemiştir. Rahul'un tren yolculuğu ile olaylar zinciri bu noktada başlar.

En İyi Hint Aşk Filmleri 2021 - Yeni ve Eski En Güzel Duygusal, Romantik Hint Yapımı Aşk Filmleri

Band Baaja Baaraat (2010)

Üniversite son sınıf öğrencileri Bitto ve Shruthi'nin yaşadıkları olayları konu edinen yapım 2010 yılında vizyona girmiştir. Filmin konusu ise şöyle; Shruthi bir ortamda tanıştığı Bittoo'ya kurmak istediği şirketinden bahseder. Bittoo genç kadına beklemediği bir teklif sunar ve onunla ortak olmak ister. Teklif karşısında şaşıran Shruti, bir şartla ortaklığı kabul eder; asla aşık olmak yoktur. Fakat bu sandıkları kadar kolay olmayacaktır.

SON DAKİKA