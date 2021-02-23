En İyi Türk Yapımı Korku Filmleri 2021 - Tüylerinizi Ürpertecek En Güzel Türk Korku Gerilim Filmleri Önerileri

ÜÇ HARFLİLER: MARİD
Üç Harfliler: Marid, son dönemin iddialı Türk yapımı korku ve gerilim filmlerindendir. Filmin yönetmenliğini Arkın Aktaç yaparken senaristliğini Murat Toktamışoğlu üstlenmektedir. Film, Türk sinemalarında 139 bin 875 kişi tarafından izlenmiştir. Oyuncuları arasında Gülseven Yılmaz, Özgür Özberk, Serap Üstün, Taner Ertürkler, Ufuk Aşar ve Kayra Simur gibi isimler bulunmaktadır.
KONUSU
Ayla, eşi Serkan ile beraber mutlu bir hayat sürmektedir. Küçük yaşlarda yaşadığı üç harfli ziyaretini, üzerinden ayırmadığı muskasıyla bertaraf etmeyi başarmıştır. Gün gelir bu koruyucu nesne ortadan kaybolur. Serkan eşini rahatlatması ve yeni bir muska hazırlaması için, bu konularda isim yapmış İzzet Hoca'yı evlerine davet eder. Fakat gece hiç de beklendiği gibi geçmeyecektir.