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Haberler Galeri En İyi Türk Yapımı Korku Filmleri 2021 - Tüylerinizi Ürpertecek En Güzel Türk Korku Gerilim Filmleri Önerileri
Giriş Tarihi: 23.02.2021 20:47 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 12:05

En İyi 2021 - Tüylerinizi Ürpertecek En Güzel Türk Korku Gerilim Filmleri Önerileri

Gerilim ve korku filmleri, dünyada olduğu kadar ülkemizde de izleyicilerin en çok tercih ettiği türlerin başında yer almaktadır. Türk sinemasının yıllar içerisinde gelişimine bağlı olarak Türk yapımı korku ve gerilim filmleri sayısı da artmıştır. En çok izlenen yerli - Türk korku filmleri listemizde, en korkutucu ve gerilim dolu filmlere yer verdik. Unutmayın ki, izlerken bir hayli adrenalin dolu anlar yaşayacaksınız; ancak sonunu getirmek için gözünüzü alıkoyamayacaksınız. Listede yer alan Türk korku filmleri adeta tüyleriniz ürpertecek. Türk korku filmleri listesine detaylı bir şekilde göz atın ve beğendiğiniz bir filmi izlemeye koyulun.

En İyi Türk Yapımı Korku Filmleri 2021 - Tüylerinizi Ürpertecek En Güzel Türk Korku Gerilim Filmleri Önerileri

Türk sineması, son yıllarda korku gerilim filmleri konusunda atağa geçti. Özellikle, Netflix, BluTv gibi dizi - film platformlarının yayın hayatlarına başlaması ile beraber Türk yapımı gerilim ve korku filmleri sayısında da bir artış yaşandı. Tek başına ya da arkadaşla, eşle veya sevgiliyle izlenecek en korkunç Türk korku filmleri arayanlar da bu kadar çok filmin olduğu ortamda, en çok izlenen ve gerilim dolu olanları seçmek istiyor.

EN İYİ TÜRK YAPIMI KORKU FİLMLERİ | EN KORKUNÇ YERLİ GERİLİM FİLMLERİ

Tüm zamanların en çok izlenen Türk korku filmleri listesini sizler için hazırladık. listesine göz atarak adrenalin seviyenizi doruğa ulaştıracak ve tüyleriniz ürpertecek gerilim filmleri bulabileceğiniz gibi; konusu ile adeta başınızı döndürecek korku türünde türünde en çok izlenen Türk korku filmlerini de görebilirsiniz. Senaryosunu ve konusunu beğendiğiniz bir yerli korku filmini, tek başınıza izleyebileceğiniz gibi arkadaşınızla, eşinizle ya da sevgilinizle de izleyebilirsiniz.

İşte, en iyi Türk yapımı korku filmleri;

En İyi Türk Yapımı Korku Filmleri 2021 - Tüylerinizi Ürpertecek En Güzel Türk Korku Gerilim Filmleri Önerileri

MUSKA

Muska, yönetmenliğini Özkan Çelik'in, senaristliğini Özkan Çelik ile beraber Serhan Nasırlı'nın üstlendiği Türk yapımı korku filmidir. Filmin oyuncuları arasında Sezgin Erdemir, Tanju Tuncel ve Aslı Şahin bulunmaktadır. Film, Türk sinemalarında 117 binden fazla kişi tarafından izlenmiştir.

KONUSU

Celal 30 yaşlarında, gazetede yazarlık yapmakta olan bir adamdır. Kadınlara düşkünlüğüyle tanınan Celal, sevgilisini aldatmasıyla beraber evden kovulmuştur. Kiralık oda tutmak için gittiği evin döküntü halini görünce vazgeçmeye niyetlenir. Tam o anda evde yaşayan genç ve güzel Yasemin'i görür. Evde kalmaya karar veren Celal, bu seçimiyle karanlık ve dönülmez bir yola girecektir.

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En İyi Türk Yapımı Korku Filmleri 2021 - Tüylerinizi Ürpertecek En Güzel Türk Korku Gerilim Filmleri Önerileri

AMMAR: CİN TARİKATI

Ammar: Cin Tarikatı, Özgür Bakar'ın yönetmenliğini, Alper Kıvılcım ve Özgür Bakar'ın senaristliğini yaptığı yerli korku filmidir. Filmin oyuncu kadrosunda Duygu Paracıkoğlu, Eylül Susapan, Dilşah Demir, Ozan Akbaba ve Burak Sarımola gibi isimler bulunmaktadır. Bu yerli korku filmi, Türk sinemalarında 119.850 kişi tarafından izlenmiştir.

KONUSU

Feride ile sevgilisi, Feride'nin ev arkadaşı ve onunla arasını yapmak istedikleri Barkın'ı hafta sonu tatili için bir dağ evine davet eder. Davetsiz misafir Canan'ın da dahil olmasıyla gergin başlayan yolculuk, birbiri ardına gelişen korkunç olaylar neticesinde içinden çıkılması imkânsız bir hâl alır.

En İyi Türk Yapımı Korku Filmleri 2021 - Tüylerinizi Ürpertecek En Güzel Türk Korku Gerilim Filmleri Önerileri

ÜÇ HARFLİLER: MARİD

Üç Harfliler: Marid, son dönemin iddialı Türk yapımı korku ve gerilim filmlerindendir. Filmin yönetmenliğini Arkın Aktaç yaparken senaristliğini Murat Toktamışoğlu üstlenmektedir. Film, Türk sinemalarında 139 bin 875 kişi tarafından izlenmiştir. Oyuncuları arasında Gülseven Yılmaz, Özgür Özberk, Serap Üstün, Taner Ertürkler, Ufuk Aşar ve Kayra Simur gibi isimler bulunmaktadır.

KONUSU

Ayla, eşi Serkan ile beraber mutlu bir hayat sürmektedir. Küçük yaşlarda yaşadığı üç harfli ziyaretini, üzerinden ayırmadığı muskasıyla bertaraf etmeyi başarmıştır. Gün gelir bu koruyucu nesne ortadan kaybolur. Serkan eşini rahatlatması ve yeni bir muska hazırlaması için, bu konularda isim yapmış İzzet Hoca'yı evlerine davet eder. Fakat gece hiç de beklendiği gibi geçmeyecektir.

En İyi Türk Yapımı Korku Filmleri 2021 - Tüylerinizi Ürpertecek En Güzel Türk Korku Gerilim Filmleri Önerileri

AZAZİL: DÜĞÜM

Azazil: Düğüm son dönemin en çok izlenen Türk yapımı korku ve gerilim filmlerinden birisidir. Filmin yönetmenliğini Özgür Bakar yaparken senaristliğini de Bakar ile beraber Alper Kıvılcım üstlenmektedir. Filmin oyuncuları arasında Murat Ercanlı, Tolga Akman ve Cansu Diktaş bulunmaktadır.

KONUSU

Sinem adında bir genç, ailesinden miras kalan evde teyzesi ve eniştesiyle yaşamaktadır. Bir gün üniversitede tanışıp sevgili olduğu Akın'la otomobille giderlerken bir köpeğin ölümüne sebep olurlar. O gün itibarıyla Sinem için korku dolu anlar peşi sıra yaşanmaya başlar.

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