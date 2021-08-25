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Haberler Galeri En İyi Uzay Filmleri - Uzayı Konu Alan En İyi Bilim Kurgu Filmleri 2021
Giriş Tarihi: 25.08.2021 13:43 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 13:43

En İyi Uzay Filmleri - Uzayı Konu Alan En İyi Bilim Kurgu Filmleri 2021

Birçok insanın dikkatini çeken uzay filmleri, içerisinde gerilim, heyecan, aksiyon ve bilim kurgu ögeleri barındırmaktadır. Bu filmlerin çekimleri her ne kadar çok yüksek maliyetli olsa da oyuncu kadrosu ve görsellikleri ile izleyicilerin nefesini kesmeyi başarmaktalardır. Son yıllarda gelişen teknoloji ile kalitesi ve gerçekliği artan en iyi uzay filmlerini sizler için derledik.

En İyi Uzay Filmleri - Uzayı Konu Alan En İyi Bilim Kurgu Filmleri 2021

Uzayı konu alan en iyi bilim kurgu filmleri genelde içinde uzaylıları, dünya dışı varlıkları, astronotları ve farklı gezegenleri barındırmaktadır. 1865 yılında Jules Verne'in yazdığı Aya Yolculuk kitabının 1902 senesinde Aya Seyahat adı ile beyazperdeye uyarlanmıştır ve böylece sinemada uzay yolculuğu başlamıştır.

En İyi Uzay Filmleri - Uzayı Konu Alan En İyi Bilim Kurgu Filmleri 2021

YILDIZLARARASI - INTERSTELLAR

Christopher Nolan ve Jonathan Nolan'ın yazdığı, Christopher Nolan'ın yönettiği Yıldızlararası (Interstellar) bilim kurgu uzay filmleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Anne Hathaway, Matthew McConaughey ve Michael Caine'in başrollerini paylaştığı uzay filmi, 2014 senesinde vizyona girmiştir ve IMDb'den 8,6 puan almıştır.

KONUSU

Cooper, büyük mısır tarlalarında çiftçilik yaparak geçimini sağlamaktadır. Tek amacı ise 2 çocuğuna güvenli ve mutlu bir hayat sağlayabilmektir. Cooper ile beraber yaşayan babası Donald, torunlarına göz kulak olurken daha 10 yaşında olan Murph, şaşırtıcı ve keskin bir zekaya sahiptir. Eskiden bir bilim insanı olan Cooper, eski kariyerini özlerken bir gün karşısına hiç beklemediği bir teklif çıkar. Bu teklifin sonucunda ailesinin daha da önemlisi bütün insanlığın güvenliği için oldukça zor bir karar alması gerekmektedir.

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En İyi Uzay Filmleri - Uzayı Konu Alan En İyi Bilim Kurgu Filmleri 2021

MARSLI - THE MARTIAN

Uzay konulu filmler arasında en sevilenlerden biri olan Marslı'nın senaryosunu Drew Goddard ve Andy Weir yazmıştır. Filmin yönetmen koltuğunda ise Ridley Scott oturmuştur. 2015 senesinde vizyona giren Marslı'nın (The Martian) başrollerini ise Jessica Chastain, Kristen Wiig ve Matt Damon paylaşmıştır. Andy Weir'in aynı isimli romanından uyarlanan Marslı'nın IMDb puanı ise 8,0.

KONUSU

Astronotlar, görev için Mars gezegenine gönderilmiştir. Görev esnasında çıkan şiddetli bir fırtına sırasında Mark Watney isimli astronotun öldüğü zannedilir ve ekibi tarafından terk edilir. Ancak Watney hayattadır ve uyandığı zaman kendini Mars'ın ortasında bir başına bulur. Elindeki sınırlı olanakları, keskin zekasını ve gücünü kullanarak dünyadakilere hâlâ hayatta olduğuna dair mesaj göndermeye çalışır. Bu sırada dünyadaki bilim insanları Watney'in eve dönmesi için çabalarken, Watney'in ekip arkadaşları oldukça tehlikeli bir karar vermek zorunda kalacaktır.

En İyi Uzay Filmleri - Uzayı Konu Alan En İyi Bilim Kurgu Filmleri 2021

VOL.İ

En iyi uzay filmleri arasında gösterilen Vol.i (Wall.E) Andrew Stanton tarafından yönetilmiştir. Oldukça can alıcı bir animasyon olan Vol.i, 2008 yılında vizyona girmiştir ve seslendirmeleri Ben Burtt, Elissa Knight ve Jeff Garlin tarafından yapılmıştır. Çocukların da severek izlediği yapım 6 yaşından büyük her izleyiciye uygundur.

KONUSU

Vol.i uzak bir gelecekte geçmektedir. Animasyonun içinde insanlık, dünyanın aşırı kirlenmesi nedeni ile Dünya'yı terk etmiş ve başka bir gezegende hayatlarını sürdürmeye başlamıştır. Çöple dolu olan dünyayı temizleme görevi ise çok sevimli bir robot olan Vol.i'ye kalmıştır. İnsanlardan kalan çöpler ile kendine yeni bir dünya yaratan Vol.i'nin yalnızlığı, başka bir robot olan Eve'in de dünyaya gelmesi ile son bulur. Bu iki tatlı robot arasında oluşan dokunaklı ilişki, bütün zorluklara rapmen ayakta kalmanın bir yolunu bulur.

En İyi Uzay Filmleri - Uzayı Konu Alan En İyi Bilim Kurgu Filmleri 2021

2001: UZAY MACERASI

1968 yapımı olan 2001: Uzay Macerası, uzay ile ilgili filmler arasında en eskilerdendir. Dönemin en iyi yönetmenlerinden biri olan Stanley Kubrick tarafından yönetilen filmin başrollerinde ise Keir Dullea, William Sylvester ve Gary Lockwood yer almaktadır.

KONUSU

2001: Uzay Macerası'nın başında birkaç primat, ıssız bir köşede yemek bulabilmek için birbirleri ile kavga etmektedir. Kavgaları bir anda yanlarında beliren siyah bir taş ile bölünür. Aniden ortaya çıkan bu siyah taş, primatların ilk defa alet kullanmasına yardımcı olacak gücü içinde bulundurmaktadır. Bu sayede evrimin en önemli adımlarından olan akıl kullanımı başlar ve insanlığın şafağı gelir.

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