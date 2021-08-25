En İyi Uzay Filmleri - Uzayı Konu Alan En İyi Bilim Kurgu Filmleri 2021

MARSLI - THE MARTIAN

Uzay konulu filmler arasında en sevilenlerden biri olan Marslı'nın senaryosunu Drew Goddard ve Andy Weir yazmıştır. Filmin yönetmen koltuğunda ise Ridley Scott oturmuştur. 2015 senesinde vizyona giren Marslı'nın (The Martian) başrollerini ise Jessica Chastain, Kristen Wiig ve Matt Damon paylaşmıştır. Andy Weir'in aynı isimli romanından uyarlanan Marslı'nın IMDb puanı ise 8,0.

KONUSU

Astronotlar, görev için Mars gezegenine gönderilmiştir. Görev esnasında çıkan şiddetli bir fırtına sırasında Mark Watney isimli astronotun öldüğü zannedilir ve ekibi tarafından terk edilir. Ancak Watney hayattadır ve uyandığı zaman kendini Mars'ın ortasında bir başına bulur. Elindeki sınırlı olanakları, keskin zekasını ve gücünü kullanarak dünyadakilere hâlâ hayatta olduğuna dair mesaj göndermeye çalışır. Bu sırada dünyadaki bilim insanları Watney'in eve dönmesi için çabalarken, Watney'in ekip arkadaşları oldukça tehlikeli bir karar vermek zorunda kalacaktır.