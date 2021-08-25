En İyi Uzay Filmleri - Uzayı Konu Alan En İyi Bilim Kurgu Filmleri 2021

YILDIZLARARASI - INTERSTELLAR
Christopher Nolan ve Jonathan Nolan'ın yazdığı, Christopher Nolan'ın yönettiği Yıldızlararası (Interstellar) bilim kurgu uzay filmleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Anne Hathaway, Matthew McConaughey ve Michael Caine'in başrollerini paylaştığı uzay filmi, 2014 senesinde vizyona girmiştir ve IMDb'den 8,6 puan almıştır.
KONUSU
Cooper, büyük mısır tarlalarında çiftçilik yaparak geçimini sağlamaktadır. Tek amacı ise 2 çocuğuna güvenli ve mutlu bir hayat sağlayabilmektir. Cooper ile beraber yaşayan babası Donald, torunlarına göz kulak olurken daha 10 yaşında olan Murph, şaşırtıcı ve keskin bir zekaya sahiptir. Eskiden bir bilim insanı olan Cooper, eski kariyerini özlerken bir gün karşısına hiç beklemediği bir teklif çıkar. Bu teklifin sonucunda ailesinin daha da önemlisi bütün insanlığın güvenliği için oldukça zor bir karar alması gerekmektedir.