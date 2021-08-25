Giriş Tarihi: 25.08.2021
16:30 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021
16:30
Tüm Zamanların En İyi Filmleri – Korku, Gerilim, Bilim Kurgu, Aksiyon Dalında Tüm Zamanların En İyi Filmleri
Film izlemek geçmişten günümüze insanları bir araya getiren ve sevilen aktivitelerden biri olmuştur. Filmler bu kadar ulaşılır hale gelmeden önce bile sinemaya gitmek, komşularla beraber film dedikodusu yapmak insanların en sevdiği zamanlar arasındadır. Günümüzde filmlere ulaşmak birçok film izleme platformu sayesinde hızlı ve kolay bir hal almış olsa da herkesin en iyi filmi ya da izlemeyi sevdiği film farklıdır.
Film çeşitliliğindeki artış, filmlere ulaşımın daha kolay olması aynı zamanda insanların kendi en iyi listelerini yapmalarını da sağlamıştır. Tüm zamanların en iyi filmleri aslında belli filmlerden oluşuyor olsa da bazı kategorilerdeki filmler insanlar tarafından farklılık gösterebilmektedir. Kategoriler arasında IMDB puanı en yüksek filmleri ayırdığımızda aslında tüm zamanların en iyi filmleri de ortaya çıkmaktadır. İşte IMDB puanı en yüksek filmler arasından sizin için seçtiklerimiz;
ESARETİN BEDELİ – THE SHAWSHANK REDEMPTİON - 1994 – 9,2
Tüm zamanların en iyi filmleri dendiğinde yıllardır asla değişmeyen ilk sıra filmi 'Esaretin Bedeli' dünyanın en iyi filmi olmaya devam ediyor. Hem IMDB puanı en yüksek filmler içinde hem de en iyi dram filmleri içinde birinciliği elinde tutan bu harika film aynı zamanda bir Stephen King uyarlamasıdır. Konusu;
Karısı ve karısının sevgilisini öldürmekten ömür boyu hapis cezası alan genç ve başarılı banker Andy Dufresne ve Red isimli iki mahkumun hapishane hayatında kendilerine kurdukları dünyanın hikayesi anlatılmaktadır. Andy hapishane hayatında karşılaştığı her türlü kötü muameleye rağmen hayata karşı iyimserliğini asla kaybetmez ve bu etrafındaki mahkumları da etkilemeye başlayacaktır. Bir filmden aradığınız her şeyi bulacağınız bu filmi mutlaka izlemelisiniz.
THE DARK KNIGHT - KARA ŞÖVALYE – 2008 – IMDB 9,0
Bir Batman hikayesi. Çocukluğumuzun sevilen süper kahramanı Batman'ın filmleri aldıkları ödüller ile tüm zamanların en iyi filmleri arasına girmeyi başarmışlardır. Imdb puanı en yüksek filmlerde karşımıza çıkan bu film aynı zamanda en iyi aksiyon filmleri kategorisinde de bulunmaktadır. Batman'in kahramanlıklarının anlatıldığı bu filmin konusu kısa şöyle;
Suç işleyenlerden arındırılan Gotham şehri Joker'in ortaya çıkması ile tekrar kargaşa içine düşer. Joker diğer azılı suçluların aksine zekası ile kolay kolay baş edilen bir tehdit olmadığını gösterecektir. Batman yeniden şehrini kurtarmak için harekete geçer.
SCHİNDLER'İN LİSTESİ – SCHINDLER'S LIST - 1993 – IMDB 8,9
Savaş, acımasızlık ve insanların çektikleri eziyetler tüm zamanlarda çekilen filmlerde belki de herkesin en ilgisini çeken filmlerden olmuştur. Tüm zamanların en iyi filmlerinden bahsediyorken gerçek bir hikayeye dayanan bu filmden bahsetmemek olmaz. En iyi dram filmleri arasında da geçen ve birçok ödül almış olan bu filmin konusu ise şöyle;
Gerçek bir hikayeye dayanan bu film Oskar Schindler isimli zengin bir Alman iş adamının 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi yönetimindeki Polonyada açtığı bir fabrikada çalıştırdığı Yahudi işçileri ve 1100 Yahudi'nin hayatını kurtarmasını anlatıyor.
BAŞLANGIÇ – INCEPTION - 2010 – IMDB 8,7
Ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın yönettiği ve en iyi bilimkurgu filmleri denildiğinde akla gelen ilk filmlerden olan harika film. Konusu, oyuncuları ile klasikler arasına giren bu film aynı zamanda tüm zamanların en iyi filmleri arasında da geçmektedir. İşte bu harika bilim kurgu filminin konusu;
Tüm zamanların en başarılı hırsızı Dom Cobb. Diğer hırsızların aksine çaldığı şey insanların en savunmasız anında yani uyku anında rüyalarına sızıp onların en değerli sırlarını çalmak. Bu eşsiz yeteneği Dom Cobb'un hayatındaki güzel her şeyi mahvetse de uluslararası bir casus haline gelmiştir. Fakat son görevi bildiği şeylerin tam tersidir. Bu sefer bir sır çalmayacak, bir fikir yerleştirmeye çalışacaktır.