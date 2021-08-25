Tüm Zamanların En İyi Filmleri – Korku, Gerilim, Bilim Kurgu, Aksiyon Dalında Tüm Zamanların En İyi Filmleri

ESARETİN BEDELİ – THE SHAWSHANK REDEMPTİON - 1994 – 9,2

Tüm zamanların en iyi filmleri dendiğinde yıllardır asla değişmeyen ilk sıra filmi 'Esaretin Bedeli' dünyanın en iyi filmi olmaya devam ediyor. Hem IMDB puanı en yüksek filmler içinde hem de en iyi dram filmleri içinde birinciliği elinde tutan bu harika film aynı zamanda bir Stephen King uyarlamasıdır. Konusu;

Karısı ve karısının sevgilisini öldürmekten ömür boyu hapis cezası alan genç ve başarılı banker Andy Dufresne ve Red isimli iki mahkumun hapishane hayatında kendilerine kurdukları dünyanın hikayesi anlatılmaktadır. Andy hapishane hayatında karşılaştığı her türlü kötü muameleye rağmen hayata karşı iyimserliğini asla kaybetmez ve bu etrafındaki mahkumları da etkilemeye başlayacaktır. Bir filmden aradığınız her şeyi bulacağınız bu filmi mutlaka izlemelisiniz.